Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαρούσι με την εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου.

Ο Γιώργος Κοτσαύτης εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου από την περιοχή του Αμαρουσίου με το αυτοκίνητό του.

Μια ημέρα μετά, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, η οικογένειά του ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς φοβάται ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και εκδόθηκε missing alert.

Ο 25χρονος έχει ύψος 1,80 μ., βάρος 80 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι. Το αυτοκίνητό του είναι ένα γκρι Toyota Avensis με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΧ 7726.

Όποιος γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

Εξαφάνιση Μαρούσι: Η ανάρτηση του αδερφού του 25χρονου

Ο αδερφός του αγνοούμενου έκανε ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook, κάνοντας δημόσια έκκληση για βοήθεια.

Σε αυτήν αναφέρει: «Ο αδερφός μου αγνοείται και είχε φύγει με το συγκεκριμένο αμάξι Toyota Avensis 1999 γκρι με πινακίδα: ΥΗΧ7726. Απογοητεύομαι και μόνο που καταλήγω να γράφω εδώ, μήπως τυχόν και βρεθεί το αμάξι, ώστε να ξεκινήσει από κάπου η έρευνα. Τελευταία φορά το είδαμε στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 8 το πρωί. Το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική λακούβα στο καπό (μπροστά και αριστερά). Ευχαριστώ για τον χρόνο σας».