Κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί

Άλλη μία ξεχωριστή συνταγή από τον Γιώργο Ρήγα

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σου αρέσουν οι πίτες αλλά θέλεις να δοκιμάσεις διαφορετικές συνταγές από τις συνηθισμένες ο Γιώργος Ρήγας έδωσε μία σούπερ ιδέα.

Φτιάξε την πιο λαχταριστή Κεφαλλονίτικη κρεατόπιτα

Ο Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου στη στήλη της μαγειρικής 

Ο Γιώργος Ρήγας και η Ελένη Χατζίδου στη στήλη της μαγειρικής 

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής Breakfast@Star και έδειξε στους τηλεθεατές του Star πώς να φτιάξουν λαχταριστή κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί.

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε κρεμμυδόπιτα 

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε κρεμμυδόπιτα 

Κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί 

Κρεμμυδόπιτα με καπνιστό τυρί

Yλικά της Συνταγής 
 
Γέμιση

• 4 μεγάλα ξερά κρεμμύδια
• 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
 • 1 κ.γ. μέλι
• ½–1 κ.γ.  καπνιστή πάπρικα
• 200 γρ καπνιστό τυρί
• 200 γρ τυρί κρέμα
• 1 αυγό
 • 100 ml γάλα
 • 2 κ.σ. σχοινόπρασο
• 1 κ.σ. δυόσμο
 • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Λίγο αλάτι
 • 1 πρέζα θυμάρι
 
Για το φύλλο

 • 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 120 ml ελαιόλαδο για άλειμμα 

Λαχταριστή κρεμμυδόπιτα με τυρί 

Λαχταριστή κρεμμυδόπιτα με τυρί 
 

Εκτέλεση της Συνταγής

Καραμελώνεις τα κρεμμύδια 1. Βάζεις 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι. 2. Ρίχνεις τα ξερά κρεμμύδια σε χαμηλή φωτιά. 3. Τα αφήνεις 15–20 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν γλυκά και ελαφρώς καραμελωμένα. 4. Προσθέτεις τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα αφήνεις 2 λεπτά ακόμα.  Τώρα ρίχνεις: • το μέλι • την καπνιστή πάπρικα Ανακατεύεις 1–2 λεπτά να γλασάρουν και αποσύρεις από τη φωτιά. Αφήνεις να κρυώσουν. Ετοιμάζεις τη γέμιση Σε μεγάλο μπολ βάζεις: • τα καραμελωμένα κρεμμύδια • το καπνιστό τυρί • το τυρί κρέμα • το αυγό • το γάλα • σχοινόπρασο • δυόσμο • πιπέρι και (αν θες) λίγο θυμάρι Ανακατεύεις καλά.  Η υφή πρέπει να είναι κρεμώδης, όχι υγρή. Αν σου φαίνεται πολύ σφιχτή, πρόσθεσε 1–2 κ.σ. γάλα.  Στήνεις την πίτα 1. Λαδώνεις καλά το ταψί. 2. Στρώνεις 1 φύλλο και το λαδώνεις ελαφρά. 3. Συνεχίζεις με τα μισά φύλλα, λαδώνοντας το καθένα. 4. Ρίχνεις τη γέμιση και την απλώνεις ομοιόμορφα. 5. Καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι λαδώνοντας ανάμεσα. Γυρίζεις προς τα μέσα ό,τι περισσεύει. Χαράζεις ελαφρά σε κομμάτια. Ραντίζεις από πάνω με λίγο νερό (βοηθά να γίνει πιο τραγανό).  Ψήσιμο Ψήνεις στους 180°C, αντιστάσεις, για 45–50 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά και να γίνει τραγανή. Βγάζεις και την αφήνεις 10–15 λεπτά να σταθεί πριν κόψεις.

