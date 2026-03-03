Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου: «Φτιάξτε σακίδιο έκτακτης ανάγκης»

Tο υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί με ανάρτησή του τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα.

Αυτό το σακίδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικά είδη, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, καθώς και προσωπικά έγγραφα.

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου

Για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης λήψης μέτρων αυτοπροστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, με σκοπό την κατάλληλη και σωστή προετοιμασία σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια.

Αστικές περιοχές

1. Πώς ενημερώνομαι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω κινδύνου από εχθρική ενέργεια;

Σε τέτοια περίπτωση, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα δοθούν οδηγίες στους πολίτες, για να καταφύγουν σε καταφύγια/προσωρινούς χώρους προστασίας.

Οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας αποτελούν μέσο άμεσης προειδοποίησης του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού ή/και γενικευμένου κινδύνου. Στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους, ώστε να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η Πολιτική Άμυνα διαθέτει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στο Τμήμα Συνοικιοφυλακής, το οποίο περιπολεί στις επηρεαζόμενες περιοχές και κατευθύνει τους πολίτες.

2. Πότε ενεργοποιούνται οι σειρήνες και τι πρέπει να κάνω αν ηχήσουν;

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές, όταν υπάρχει άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος που απαιτεί μαζική και γρήγορη ενημέρωση.

Τα βασικά σήματα των σειρήνων είναι:

Έναρξη Συναγερμού: Διακυμαινόμενος ήχος

Σημαίνει: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να λάβω άμεσα μέτρα προστασίας. Παραμένω ψύχραιμος και ενημερώνομαι από επίσημες πηγές.

Λήξη Συναγερμού: Σταθερός, συνεχόμενος ήχος

Σημαίνει: Ο άμεσος κίνδυνος έχει παρέλθει. Παραμένω προσεκτικός και συνεχίζω να ενημερώνομαι.

Αν ακούσω σειρήνα:

Παραμένω ψύχραιμος και δεν πανικοβάλλομαι.

Ενημερώνομαι από έγκυρες πηγές, όπως το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των αρμόδιων Αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν διαδίδω φήμες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Προετοιμάζομαι για μετακίνηση σε ασφαλές σημείο ή καταφύγιο, αν δοθεί οδηγία, και δεν μετακινούμαι άσκοπα.

Ακολουθώ τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και των άλλων αρμόδιων Αρχών.

3. Πώς μπορώ να εντοπίσω το πλησιέστερο καταφύγιο/χώρο προστασίας;

Τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν προστασία από εκρήξεις, θραύσματα και άλλους κινδύνους. Η διαμονή στα καταφύγια είναι ολιγόωρη, μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος.

Γνωρίζω εκ των προτέρων πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μου, μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452.

Μετακινούμαι στο καταφύγιο με τάξη και χωρίς πανικό.

Ακολουθώ τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν εγκαταλείπω το καταφύγιο χωρίς οδηγία από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν χρειαστεί να μετακινηθώ σε καταφύγιο, παίρνω μαζί μου:

Ταυτότητα ή βασικά έγγραφα.

Λίγα χρήματα.

Νερό, ξηρά τροφή και παιδικές τροφές, αν έχω παιδιά.

Προμήθειες πρώτων βοηθειών.

Φάρμακα πρώτης ανάγκης ή και φάρμακα που λαμβάνω στο πλαίσιο φαρμακευτικής αγωγής.

Φακό, μικρό φορητό ραδιόφωνο και μπαταρίες.

4. Τι κάνω σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταφύγια/χώροι προστασίας στην περιοχή όπου βρίσκομαι;

Αν βρίσκομαι σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν καταφύγια, ακολουθώ τα πιο κάτω μέτρα αυτοπροστασίας:

Εντοπίζω χώρο μέσα στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας μου, μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια.

Έχω μαζί μου φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα και κιβώτιο πρώτων βοηθειών (παρατίθεται πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης).

Σε περίπτωση συναγερμού, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Αν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια κατά προτίμηση σε χαράδρα, χαντάκι ή λάκκο, αν υπάρχει κοντά.

Παραμένω ψύχραιμος και ακολουθώ τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Κοινότητες που γειτνιάζουν με Βρετανικές Βάσεις και το Αεροδρόμιο Πάφου:

Στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων Πύλας, Ορμήδειας, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου, Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, η Πολιτική Άμυνα έχει καταρτίσει, προληπτικά, πλάνο για το ενδεχόμενο εκκένωσης των περιοχών και έχουν ενημερωθεί σχετικά τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι Αντιδημάρχοι.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι των περιοχών ενημερώθηκαν ή θα ενημερωθούν εντός της σημερινής ημέρας από τις Τοπικές Αρχές μέσω των εφαρμογών WhatsApp και Viber ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τα σημεία που θα λειτουργήσουν προσωρινά ως χώροι προστασίας, εφόσον παραστεί ανάγκη. Στους προκαθορισμένους χώρους θα βρίσκεται προσωπικό της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, για να κατευθύνει τους πολίτες και να βοηθήσει στην ασφαλή φιλοξενία τους.

Επίθεση drone στη βρετανική βάση Ακρωτήρι στην Κύπρο

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης από το Ιράν. Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν μέσα στη νύχτα, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν να προσεγγίζουν τον κυπριακό εναέριο χώρο. Σειρήνες ήχησαν σε Λάρνακα και Λευκωσία, ενώ το αντιαεροπορικό σύστημα ενεργοποιήθηκε άμεσα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν λάμψεις στον ουρανό και διαδοχικές αναχαιτίσεις, ωστόσο ορισμένα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές κοντά στο λιμάνι της Λάρνακας. Δεν υπήρξαν θύματα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, το drone που χτύπησε την Βρετανική βάση στην Κύπρο είναι τύπου Shahed.