Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια

Το πρώτο ξενοδοχείο στη Σελήνη σχεδιάζει η GRU Space/ Φωτογραφίες από τη Σελήνη ΑΡ

Ένα ξενοδοχείο στη Σελήνη για πλούσιους διαστημικούς τουρίστες σχεδιάζει να ανοίξει η Galactic Resource Utilization Space (GRU) με έδρα την Καλιφόρνια… μέχρι το 2032.

Το Σεληνιακό ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί στη Γη και θα παραδοθεί στη Σελήνη με ένα βαρύ όχημα προσεδάφισης, σύμφωνα με τη «The Sun». Η κατασκευή της πρώτης φάσης αναμένεται να ξεκινήσει το 2029 κι όσοι δισεκατομμυριούχοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία αυτή… θα μπορούν να κάνουν κράτηση δωματίου τώρα, διαθέτοντας 1 εκατομμύριο δολάρια (743.000 λίρες ή 860.000 ευρώ)!

Πώς θα είναι το Moon Hotel

To Μoon Hotel θα είναι μια φουσκωτή κατασκευή που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και τέσσερα άτομα για πολυήμερες διαμονές αρχικά. Η διαμονή θα περιλαμβάνει δραστηριότητες οδήγησης, γκολφ και moonwalk.

Οι απεικονίσεις του ξενοδοχείου που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρία δείχνει μια πολυτελή εγκατάσταση με ευρύχωρα δωμάτια, με επενδυμένους τοίχους και όλες τις ανέσεις και… φυσικά, θέα στο σεληνιακό τοπίο για τους επισκέπτες με μηδενική βαρύτητα.

Με κάποιες κατασκευές από σεληνιακό υλικό, η χωρητικότητα θα μπορεί να αυξηθεί στους 10 επισκέπτες τη φορά.

Η GRU βλέπει επίσης τα μεγάλα σχέδιά της ως εφαλτήριο για να μεταφέρουν τελικά ανθρώπους στον Άρη. «Ζούμε σε ένα σημείο καμπής όπου μπορούμε πραγματικά να γίνουμε διαπλανητικοί πριν πεθάνουμε», δήλωσε ο ιδρυτής Skyler Chan, αναφέρει το Space.com.

Η εταιρία ελπίζει να ξεκινήσει την κατασκευή το 2029, αλλά εκκρεμεί η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Η κίνηση αυτή έρχεται, καθώς οι προσπάθειες για τη δημιουργία μόνιμων βάσεων στη Σελήνη εντείνονται, με την Κίνα και τη Ρωσία να σχεδιάζουν τη δική τους μακροπρόθεσμη παρουσία. Και οι δύο χώρες θέλουν να κατασκευάσουν μαζί έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας ως μέρος μιας τεράστιας σεληνιακής τοποθεσίας, μεγέθους Disneyland. Αυτή η διαστημική βάση σχεδιάζεται να ολοκληρώσει έως το 2036.