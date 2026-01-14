Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ», είπε στον «αέρα» η εγκυμονούσα παρουσιάστρια

Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Αlpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εκπομπή Super Κατερίνα επέστρεψε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου στο πόστο της.

Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

Η παρουσιάστρια του Alpha γύρισε στο στούντιο λίγα λεπτά μετά, αποκαλύπτοντας ότι έπρεπε να τηλεφωνήσει στον γυναικολόγο της, καθώς ένιωσε έναν πόνο στο ισχίο της.

Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»

«Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη. Μίλησα με το γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι δεξιά… Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να ‘ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές, μωρέ», είπε αρχικά. 

Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της και τι την αγχώνει

«Λέω δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… γιατί μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουνε αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κρατήσουν την κύηση, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό. Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»

Κατερίνα Καινούργιου: Η απάντηση για την αποχώρησή της από την εκπομπή

Πριν από λίγες μέρες, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια αναφορά στη στιγμή που θα αποχωρήσει από την εκπομπή της στον Alpha, Super Κατερίνα, λόγω της εγκυμοσύνης της. Αφορμή για τα όσα είπε στάθηκαν κάποια όμορφα λόγια που άκουσε από τη δημοσιογράφο της, Ελισάβετ Οικονόμου.

«Καλημέρα, Κατερίνα μου, και καλή εβδομάδα στους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω. Είσαι καταπληκτική», της είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής, Ελισάβετ Οικονόμου.

«Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Και η Κατερίνα Καινούργιου της απάντησε: «Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, θα έχετε την καλύτερη παρέα. Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου να είμαι εκεί αφοσιωμένη».

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

