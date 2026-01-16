Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Όσα είπε ο παρουσιαστής για τη συνεργάτιδά του στο ραδιόφωνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 13:12 Μαρία Ζορμπά: Η αποκάλυψη για την υπερκόπωση που την... κράτησε πίσω!
16.01.26 , 13:00 MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας
16.01.26 , 12:41 Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
16.01.26 , 12:40 MasterChef: Sneak preview από το 1ο επεισόδιο! - Τι θα δούμε στην πρεμιέρα
16.01.26 , 12:16 BLACK ADAM: Δείτε την ταινία σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
16.01.26 , 12:15 Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς
16.01.26 , 12:07 Volvo EX60: Πότε αποκαλύπτεται το νέο μοντέλο
16.01.26 , 12:05 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω
16.01.26 , 11:56 Αλτσχάιμερ: Προσοχή στις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά τα γεύματα
16.01.26 , 11:52 Στάθης Σχίζας: «Δε βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω τη μητέρα μου»
16.01.26 , 11:46 Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
16.01.26 , 11:44 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της
16.01.26 , 11:14 Δέσποινα Βανδή: Το κυνηγητό στο αεροδρόμιο - Δεν είπε κουβέντα στην κάμερα!
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Χρήστος Φερεντίνος στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Χρήστος Φερεντίνος, σχολιάζοντας ανοιχτά τα δημοσιεύματα που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον στον ΣΚΑΪ, αλλά και την Κατερίνα Καραβάτου που παρουσιάζουν μαζί (σ.σ. και με τον Γιάννη Κορδώνη) την πρωινή εκπομπή του Δρόμος 89.8 FM.

Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για πιθανό τέλος της συνεργασίας τους, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε τη στάση του, χωρίς ωστόσο να δώσει οριστικές απαντήσεις: «Δε με ενοχλεί, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Συνεχίζω κανονικά, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Μου αρέσει που το Wall πάει Σάββατο. Η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν πολύ ανταγωνιστικές μέρες. Από Σεπτέμβρη δεν ξέρω τι θα γίνει, προτεραιότητά μου είναι ο ΣΚΑΪ». 

Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»

Σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για το αν ολοκληρώνεται ο κύκλος του στον ΣΚΑΪ, ο παρουσιαστής επέλεξε να κρατήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις φήμες. «Μέχρι τέλος καλοκαιριού είμαι στον ΣΚΑΪ, μετά θα δούμε. Δεν μπορώ να πω αν έκλεισε ο κύκλος με τον ΣΚΑΪ, οι κύκλοι γυρνάνε. Να είμαστε υγιείς, να το απολαμβάνουμε. Είναι τύχη να είσαι στην τηλεόραση αν την αγαπάς», απάντησε.

Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Χρήστος Φερεντίνος: Η Κατερίνα Καραβάτου κι η τηλεοπτική της επιστροφή

Ο Χρήστος Φερεντίνος δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί και για την Κατερίνα Καραβάτου, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση, αλλά και για την επικείμενη τηλεοπτική της επιστροφή στον ΑΝΤ1.

Κατερίνα Καραβάτου: Καθαρά Δευτέρα με τα παιδιά της & τον Χρήστο Φερεντίνο

«Με την Καραβάτου βρισκόμαστε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, ξέρω ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά. Είναι ιδανική για ένα πρωινό το σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top