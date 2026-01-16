Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Χρήστος Φερεντίνος, σχολιάζοντας ανοιχτά τα δημοσιεύματα που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον στον ΣΚΑΪ, αλλά και την Κατερίνα Καραβάτου που παρουσιάζουν μαζί (σ.σ. και με τον Γιάννη Κορδώνη) την πρωινή εκπομπή του Δρόμος 89.8 FM.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για πιθανό τέλος της συνεργασίας τους, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε τη στάση του, χωρίς ωστόσο να δώσει οριστικές απαντήσεις: «Δε με ενοχλεί, ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Συνεχίζω κανονικά, θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Μου αρέσει που το Wall πάει Σάββατο. Η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν πολύ ανταγωνιστικές μέρες. Από Σεπτέμβρη δεν ξέρω τι θα γίνει, προτεραιότητά μου είναι ο ΣΚΑΪ».

Σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για το αν ολοκληρώνεται ο κύκλος του στον ΣΚΑΪ, ο παρουσιαστής επέλεξε να κρατήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις φήμες. «Μέχρι τέλος καλοκαιριού είμαι στον ΣΚΑΪ, μετά θα δούμε. Δεν μπορώ να πω αν έκλεισε ο κύκλος με τον ΣΚΑΪ, οι κύκλοι γυρνάνε. Να είμαστε υγιείς, να το απολαμβάνουμε. Είναι τύχη να είσαι στην τηλεόραση αν την αγαπάς», απάντησε.

Χρήστος Φερεντίνος: Η Κατερίνα Καραβάτου κι η τηλεοπτική της επιστροφή

Ο Χρήστος Φερεντίνος δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί και για την Κατερίνα Καραβάτου, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση, αλλά και για την επικείμενη τηλεοπτική της επιστροφή στον ΑΝΤ1.

«Με την Καραβάτου βρισκόμαστε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, ξέρω ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει τηλεοπτικά. Είναι ιδανική για ένα πρωινό το σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος.