Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»

Ο Χρήστος Φερεντίνος βρέθηκε καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τη διαδρομή του στην τηλεόραση, τα παιδιά του αλλά και τη δύσκολη περίοδο μετά το διαζύγιό του από τη Σοφία Παυλίδου.

Αναφερόμενος στις πρώτες μέρες που έμεινε μόνος, ο γνωστός παρουσιαστής παραδέχτηκε πόσο σοκαριστική ήταν η εμπειρία και πώς τον βοήθησε ο σκύλος του.

Η εξομολόγηση του Χρήστου Φερεντίνου για τη μοναξιά μετά το διαζύγιο

«Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ήταν σοκ. Δηλαδή γυρνάς, κοιτάς το σπίτι και… σε σώζει ο σκύλος», είπε ο Χρήστος Φερεντίνος, περιγράφοντας την αρχική αίσθηση μοναξιάς.

Η συντροφιά του Λόρυ ήταν καθοριστική για την προσαρμογή του. «Εκεί είναι απαραίτητος ένας σκύλος που, τώρα, έχω τον Λόρυ και δεν μπορώ χωρίς αυτόν! Ο Λόρυ είναι πια μέλος της οικογένειας κανονικά, ενώ πριν ήταν η μαμά του. Πάντα υπήρχε ένα σκυλάκι μες στο σπίτι και είναι μια παρηγοριά. Στην αρχή, όμως, όντως με δυσκόλεψε για ένα διάστημα αλλά μετά συνήθισα και έλεγα… τι ωραία που είμαι», εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής.

Ο Χρήστος τόνισε ότι η αντιμετώπιση της μοναξιάς έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα και τη στάση του κάθε ανθρώπου. «Υπάρχουν στάδια που στην αρχή δυσκολεύεσαι, αλλά μετά αυτό το γυρνάς. Έχει να κάνει βέβαια και με το τι χαρακτήρας είσαι, ανάλογα πώς λειτουργείς. Εγώ είχα και πολλούς φίλους που έρχονταν συνέχεια στο σπίτι, μαζευόμασταν και ενώ πέρασα ένα διάστημα δύσκολο, μετά το άλλαξα το κλίμα. Θα έλεγα πως καλομαθαίνει ένας άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία η μοναξιά», σημείωσε καλεσμένος στην ΕΡΤ.

Ο παρουσιαστής και η ηθοποιός ήταν μαζί από το 1999, ενώ το 2004 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους. Το 2016 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο της ζωής τους.

Ο Χρήστος Φερεντίνος με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Παυλίδου / NDP Photo Agency

Σοφία Παυλίδου: Πώς βίωσαν τα παιδιά της το διαζύγιο;

Η Σοφία Παυλίδου, μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά‑δες», αναφέρθηκε στον τρόπο που τα παιδιά τους βίωσαν τον χωρισμό και εξήγησε πως, παρά την αλλαγή στη σχέση τους ως ζευγάρι, διατηρούσαν με σεβασμό και κατανόηση μια ωφέλιμη οικογενειακή δυναμική για χάρη των παιδιών τους, δείχνοντας ότι ο σεβασμός και η επικοινωνία παραμένουν πάντα σημαντικά.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Το διαζύγιο γίνεται για να είσαι καλύτερα, κι αυτόματα θα είναι καλύτερα για σένα. Κανόνας. Είχα πίστη, γιατί η ωραία σχέση που είχαμε καλλιεργήσει με τα παιδιά, ο απόλυτος σεβασμός και η κατανόηση στα θέλω του άλλου, και δεν κάναμε κάτι παραπάνω από το να τους πούμε ότι σε αυτήν την φάση της ζωής μας, πήραμε αυτήν την απόφαση».

Τότε τα παιδιά ήταν 14 ετών, οπότε μετά βλέποντας την ωραία σχέση που είχαμε, τη βαθιά μας αγάπη, ένας ψυχολόγος που ρώτησε τον γιο μου, τού απάντησε ότι είναι οκ με αυτό, γιατί είναι μία χαρά οι γονείς μου. Στη συνέχεια, αφού βίωσαν κι αυτοί ότι δεν αλλάζει κάτι, πήγαν όλα τέλεια», τόνισε.