Χρήστος Φερεντίνος: Η φωτογραφία για τα γενέθλια των δίδυμων γιων του!

«Έσκασαν μύτη αυτοί οι δυο τύποι κι ήταν ό,τι ωραιότερο».

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Χρήστο Φερεντίνο, καθώς οι δίδυμοι γιοι του, Δημήτρης και Κωνσταντίνος, είχαν γενέθλια κι ο παρουσιαστής θέλησε να το μοιραστεί με τους followers του. 

Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία των γιών του, σχολιάζοντας: «Σαν χθες πριν από κάποια χρόνια έσκασαν μύτη αυτοί οι δυο τύποι και ήταν ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο υπέροχο».

Χρήστος Φερεντίνος: Η φωτογραφία για τα γενέθλια των δίδυμων γιων του!

Ο Χρήστος Φερεντίνος κι η πρώην σύζυγός του, η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου, μπορεί να έχουν χωρίσει από το 2016, όμως εξακολουθούν να διατηρούν πολύ καλή σχέση και τα παιδιά τους παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα.

Με την ανάρτησή του ωστόσο αυτή τη φορά θέλησε απλώς να εκφράσει τη συγκίνησή του για το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν, αφού έφτασαν τα 22 τους χρόνια, και να τους ευχηθεί δημόσια, δείχνοντας πόσο δεμένος είναι μαζί τους.

