Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»

«Με τον Αθερίδη έχουν ακολουθήσει ένα σουηδικό μοντέλο στον χωρισμό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η επόμενη μέρα στη σχέση Αθερίδη-Καρύδη μετά τον χωρισμό - Το Πρωινό - 14/01/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν πριν από λίγο καιρό να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή και να σταματήσουν να είναι ζευγάρι, ύστερα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε μάλιστα, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Hotel Amour, που σκηνοθετεί η ίδια και δεν αναφέρθηκε στα προσωπικά της. Zήτησε από τους ρεπόρτερ να μην τη ρωτήσουν τίποτα σχετικό με τον χωρισμό της και την προσωπική της ζωή.

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γεωργιάδης: «Η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο πλευρό της»

Ο Νίκος Γεωργιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ANT1 και αποκάλυψε ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι η Σμαράγδα Καρύδη έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και βρίσκεται σε σχέση με έναν άλλον άντρα. Η ίδια ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τίποτα μέχρι στιγμής.

Καρύδη

Θοδωρής Αθερίδης & Σμαράγδα Καρύδη σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Κατ’ αρχάς έχουν ακολουθήσει ένα σουηδικό μοντέλο στον χωρισμό. Συνεχίζουν και έχουν επικοινωνία και συναντιούνται. Είναι οικογένεια. Αυτό που είχαμε ακούσει εμείς τότε, είναι ότι ήταν μια απόφαση της Σμαράγδας που έγινε αμέσως σεβαστή από τον Θοδωρή… Εκείνος έφυγε από το σπίτι.

Αυτό που είχαμε πει τότε είναι ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ως αιτία και αφορμή του χωρισμού. Υπάρχει λοιπόν έτσι μία φημολογία στον καλλιτεχνικό, τον θεατρικό χώρο, ότι η Σμαράγδα Καρύδη έχει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο πλευρό της. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, αλλά συζητιέται έντονα στον χώρο» τόνισε ο Νίκος Γεωργιάδης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top