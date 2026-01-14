Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»

Η επόμενη μέρα στη σχέση Αθερίδη-Καρύδη μετά τον χωρισμό - Το Πρωινό - 14/01/2026

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν πριν από λίγο καιρό να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή και να σταματήσουν να είναι ζευγάρι, ύστερα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Η γνωστή ηθοποιός έκανε μάλιστα, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Hotel Amour, που σκηνοθετεί η ίδια και δεν αναφέρθηκε στα προσωπικά της. Zήτησε από τους ρεπόρτερ να μην τη ρωτήσουν τίποτα σχετικό με τον χωρισμό της και την προσωπική της ζωή.

Η Εβελίνα Παπούλια με τη Σμαράγδα Καρύδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γεωργιάδης: «Η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο πλευρό της»

Ο Νίκος Γεωργιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ANT1 και αποκάλυψε ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι η Σμαράγδα Καρύδη έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και βρίσκεται σε σχέση με έναν άλλον άντρα. Η ίδια ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τίποτα μέχρι στιγμής.

Θοδωρής Αθερίδης & Σμαράγδα Καρύδη σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Κατ’ αρχάς έχουν ακολουθήσει ένα σουηδικό μοντέλο στον χωρισμό. Συνεχίζουν και έχουν επικοινωνία και συναντιούνται. Είναι οικογένεια. Αυτό που είχαμε ακούσει εμείς τότε, είναι ότι ήταν μια απόφαση της Σμαράγδας που έγινε αμέσως σεβαστή από τον Θοδωρή… Εκείνος έφυγε από το σπίτι.

Αυτό που είχαμε πει τότε είναι ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ως αιτία και αφορμή του χωρισμού. Υπάρχει λοιπόν έτσι μία φημολογία στον καλλιτεχνικό, τον θεατρικό χώρο, ότι η Σμαράγδα Καρύδη έχει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή στο πλευρό της. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, αλλά συζητιέται έντονα στον χώρο» τόνισε ο Νίκος Γεωργιάδης.