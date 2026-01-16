Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

Έφυγε από τη ζωή η Πριγκίπισσα Ειρήνη, μέλος της ελληνικής τέως βασιλικής οικογένειας / Bίντεο Αnt1

Στην Ελλάδα θα γίνει η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικών ΜΜΕ, η ταφή της θα γίνει στο Τατόι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, δίπλα στον αδερφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς τους, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας ιδιωτική τελετή στο παρεκκλήσι του Παλατιού της Ζαρζουέλα, ενώ το Σάββατο η σορός της αδερφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη με την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου NDP

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αθήνα, πιθανώς στον Μητροπολιτικό Ναό όπως του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η ταφή της σορού θα γίνει στους οικογενειακούς τάφους της τέως βασιλικής οικογένειας στο Τατόι.

Προς το παρόν η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κηδεία της.

Πριγκίπισσα Ειρήνη / Φωτογραφία αρχείου NDP

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στο (Κέιπ Τάουν στις 11 Μαΐου 1942.

Ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του Βασιλέως Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης των Ελλήνων.

Ανάδοχός της ήταν ο στρατηγός, Γιαν Σματς, πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης.

Αδέλφια της ήταν ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και η Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Ήταν απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου.

Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και τη Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα».

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Υπήρξε Αρχηγός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ).

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.

Μετά την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και τα ανίψια της.

Για αρκετά χρόνια ζούσε για μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, οπότε απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.