Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της

Σε λαϊκό προσκύνημα στη Μαδρίτη η σορός της

Ελλαδα
Έφυγε από τη ζωή η Πριγκίπισσα Ειρήνη, μέλος της ελληνικής τέως βασιλικής οικογένειας / Bίντεο Αnt1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Ελλάδα θα γίνει η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ισπανικών ΜΜΕ, η ταφή της θα γίνει στο Τατόι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, δίπλα στον αδερφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς τους, Παύλο και Φρειδερίκη. 

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας ιδιωτική τελετή στο παρεκκλήσι του Παλατιού της Ζαρζουέλα, ενώ το Σάββατο η σορός της αδερφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας - πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη με την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου NDP

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Αθήνα, πιθανώς στον Μητροπολιτικό Ναό όπως του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η ταφή της σορού θα γίνει στους οικογενειακούς τάφους της τέως βασιλικής οικογένειας στο Τατόι. 

Προς το παρόν η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κηδεία της. 

Πριγκίπισσα Ειρήνη

Πριγκίπισσα Ειρήνη / Φωτογραφία αρχείου NDP 

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

  • Η Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στο (Κέιπ Τάουν στις 11 Μαΐου 1942.
  • Ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του Βασιλέως Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης των Ελλήνων.
  • Ανάδοχός της ήταν ο στρατηγός, Γιαν Σματς, πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης.
  • Αδέλφια της ήταν ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας και η Bασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.
  • Ήταν απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστα δίπλα στη διάσημη μουσικό Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου.
  • Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και τη Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο «Αρχαιολογικά ποικίλα».
  • Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Υπήρξε Αρχηγός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ).
  • Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημά της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.
  • Μετά την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και τα ανίψια της.
  • Για αρκετά χρόνια ζούσε για μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, μέχρι το 2018, οπότε απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.

 

