Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου NDP
Στιγμιότυπα της πριγκίπισσας Ειρήνης / Φωτογραφίες αρχείου
Ακούστε το άρθρο

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η πριγκίπισσα Ειρήνη, η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

Η πριγκίπισσα Ειρήνη το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. 

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», ανέφερε σχετικό δελτίο τύπου.

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας - πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη με την αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας / Φωτογραφία αρχείου NDP

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942. Ανάδοχός της ήταν ο στρατηγός Γιαν Σματς, τότε πρόεδρος της Ένωσης της Νοτίου Αφρικής.

Προερχόταν από τη τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας και ήταν αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄, καθώς και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο σχολείο Ζάλεμ της Γερμανίας. Αρχικά στράφηκε στη μουσική, ακολουθώντας σπουδές πιάνου υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης πιανίστριας Τζίνας Μπαχάουερ.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε ενδιαφέρον για την αρχαιολογία, την οποία σπούδασε με δασκάλα τη Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου. Το 1960 συνέγραψε μαζί με την αδελφή της Σοφία και τη Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο «Αρχαιολογικά ποικίλα».

Πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη στο Ναύπλιο το 2006 / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μπουγιώτης Βαγγέλης)

Κατά το διάστημα από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 διετέλεσε διάδοχος του ελληνικού θρόνου, έως τη γέννηση της ανιψιάς της, Αλεξίας. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στον κοινωνικό τομέα, αναλαμβάνοντας την αρχηγία του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών.

Μετά το αποτυχημένο αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου 1967 κατά της δικτατορίας, ακολούθησε τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β΄ στην εξορία.

Με την οριστική κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, διέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ινδία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, κοντά στην αδελφή της Σοφία, βασιλομήτωρ της χώρας, και τα ανίψια της.

Για αρκετά χρόνια μοίραζε τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ωστόσο το 2018 απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα, παραιτήθηκε από την ελληνική και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία.



