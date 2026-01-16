Δέσποινα Βανδή: Το κυνηγητό στο αεροδρόμιο - Δεν είπε κουβέντα στην κάμερα!

Τη Δέσποινα Βανδή «εντόπισε» η κάμερα του Breakfast@Star κι η Ελισσάβετ Παπακωνστανίνου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η τραγουδίστρια αρνήθηκε να απαντήσει για την επιστροφή της στην κριτική επιτροπή του J2US που έρχεται ξανά στις οθόνες μας τον Φλεβάρη μέσα από τη συχνότητα του Open αλλά ούτε και για τη σχέση της με τον Νίκο Κοκλώνη, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών.

Όταν η δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Star που τη συνάντησε στο αεροδρόμιο, την ρώτησε για την επιστροφή του σόου, εκείνη απάντησε κοφτά: «Καλή χρονιά. Δε θέλω να κάνω δηλώσεις».

Η Δέσποινα Βανδή όχι μόνο δεν έκανε δηλώσεις αλλά έφυγε άρον άρον, προσπερνώντας βιαστικά την κάμερα, μη θέλοντας να αφήσει να πάρουν κι άλλα πλάνα της αλλά ούτε και να δεχτεί περισσότερες ερωτήσεις τόσο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και για άλλα.

Η Δέσποινα Βανδή αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής του J2US, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την επιτυχία του σόου από την πρώτη στιγμή της αναβίωσής του στον Open και μετέπειτα στον Alpha.

Ο... ιστορικός συμβιβασμός της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή στο J2US

Η τηλεοπτική συνάντηση κι η κοινή εμφάνιση με την Άννα Βίσση στη σκηνή του το 2020, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή «κόντρα».

