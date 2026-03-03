Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού: Πότε λήγει η προθεσμία

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Τι είπε η υπουργός Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη για τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού / ΕΡΤ News
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησαν οι εγγραφές για Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού στις 2 Μαρτίου 2026, λήγουν στις 23 Μαρτίου.
  • Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr.
  • Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται παιδιά που συμπληρώνουν 4 έτη έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Στην Α' Δημοτικού εγγράφονται παιδιά που κλείνουν 6 έτη έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική και η μετάβαση στο δεύτερο έτος γίνεται αυτόματα.

Ξεκίνησαν χθες, 2 Μαρτίου 2026, οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στην Α' τάξη των Δημοτικών Σχολείων γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα gov.gr, συγκεκριμένα στο proti-eggrafi.services.gov.gr για τα νηπιαγωγεία και στο adimotikou.eservices.minedu.gov.gr για τα δημοτικά

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαρτίου. Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους. Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.

Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές από 2 Μαρτίου

Οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι σχετικές εγκύκλιοι έχουν ήδη αποσταλεί στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι γονείς.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Νηπιαγωγείο 

Για το σχολικό έτος 2026-2027, στο Νηπιαγωγείο θα εγγραφούν παιδιά που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 συμπληρώνουν το τέταρτο έτος της ηλικίας τους. Αυτό σημαίνει ότι δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέσα στο 2022. Η φοίτηση σε αυτή την ηλικία είναι πλέον υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Δεύτερη ξένη γλώσσα στα Δημοτικά: Τι πρέπει να δηλώσουν οι μαθητές

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή είναι το παιδί να φοιτά για πρώτη φορά σε Νηπιαγωγείο και να μην είναι ήδη εγγεγραμμένο σε άλλη σχολική μονάδα. Ο/Η Διευθυντής/τρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας εξετάζει και αποδέχεται τις αιτήσεις για τα παιδιά που ανήκουν στη συγκεκριμένη σχολική περιφέρεια. Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς νέα διαδικασία εγγραφής.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Τι ισχύει για τις εγγραφές στην Α' Δημοτικού 

Όσον αφορά την Α’ Δημοτικού, θα φοιτήσουν παιδιά που έως 31 Δεκεμβρίου 2025 κλείνουν τα έξι έτη, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε την εγκύκλιο ΕΔΩ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
