Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο

Στην εξιχνίαση δολοφονίας που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2017 προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χάρη στο γενετικό υλικό που κατάφερε να ταυτοποιήσει μετά από μια ληστεία που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2023.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τη Δευτέρα μια 33χρονη, η οποία ομολόγησε τη συμμετοχή της στη δολοφονία ενός 92χρονου στο κέντρο της Αθήνας τον Αύγουστο του 2017 με σκοπό τη ληστεία.

Τη σορό του άνδρα είχε εντοπίσει η ανιψιά του δύο μέρες μετά τη δολοφονία του και είχε ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν τον ηλικιωμένο πάνω στο κρεβάτι του με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με μία ζώνη, στο ύψος των καρπών. Στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα μαξιλάρια, ένα παντελόνι κι άλλα ρούχα, ενώ κοντά του βρέθηκε κι ένα μαχαίρι.

Κατά την έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, οι άνδρες της Σήμανσης βρήκαν μια μαύρη βαμμένη τρίχα, γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του 92χρονου και αποτυπώματα σε μια μαξιλαροθήκη. Από εξέταση DNA, διαπιστώθηκε ότι η τρίχα άνηκε σε γυναίκα. Τα αποτυπώματα επίσης που βρέθηκαν δεν αντιστοιχούσαν σε κάποιο σεσημασμένο άτομο.

Πώς έφτασαν στη δολοφόνο του 92χρονου

Η αρχή του τέλους για την 33χρονη ήρθε τον Νοέμβριο του 2023, όταν ένας 56χρονος υπέβαλε έγκληση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, κατά της οικιακής του βοηθού για διακεκριμένη κλοπή που είχε σημειωθεί στο σπίτι του.

Όπως υποστήριξε, η γυναίκα, ενώ έκανε οικιακές εργασίες, αφαίρεσε από αποθήκη τρεις ράβδους χρυσού, συνολικής αξίας πάνω από 130.000 ευρώ κι έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 56χρονος παρέδωσε επίσης στους αστυνομικούς ένα ποτήρι νερό από το οποίο είχε πιει η 33χρονη κι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο τα οποία εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κατά την εξέταση του γενετικού υλικού κι έπειτα από αναζήτηση στο αρχείο δεδομένων γενετικών τύπων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προέκυψε ταύτιση του γενετικού υλικού της γυναίκας με αυτό της δράστιδας της δολοφονίας του 92χρονου το 2017.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, η 33χρονη εντοπίστηκε χθες και προσήχθη. Υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε την πράξη. Η γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε πως εκείνη τη μέρα του Αυγούστου του 2017 είχε καλέσει στο σπίτι του ηλικιωμένου μια φίλη της με τον σύντροφό της, με σκοπό να τον ληστέψουν. Τον ακινητοποίησαν, του έκλεισαν το στόμα με ένα μαξιλάρι για να μη φωνάζει και τον σκότωσαν.

«Ήμασταν τρεις στο σπίτι για να τον ληστέψουμε. Εγώ βοηθούσα τον ηλικιωμένο σε κάποιες δουλειές και εκείνος μου έδινε ένα χρηματικό ποσό. Εκείνη την ημέρα τον είχαμε δέσει. Ο 92χρονος άρχισε να φωνάζει, έτσι πήρα το μαξιλάρι και το έβαλα πάνω στο κεφάλι του για να τον κάνω να σταματήσει. Μετά ήρθε ο σύντροφος της φίλης μου και το πίεσε περισσότερο, με αποτέλεσμα να πάθει ασφυξία και να πεθάνει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Όσον αφορά στις ράβδους χρυσού που πήρε από το σπίτι του εργοδότη της, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως ήταν ψεύτικες και γι’ αυτό τις αφαίρεσε.

Σε βάρος της 33χρονης είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και για διακεκριμένη κλοπή.