Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»

«Βράχος» στο πλευρό της γυναίκας της ζωής του, Χρυσούλας Διαβάτη στέκεται εδώ και αρκετό καιρό ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης του συζύγου, η οποία δίνει μάχη με ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

Η συγκινητική εξομολόγηση

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε την καθημερινότητα και τα συναισθήματά του για την αγαπημένη του: «Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι και εγώ καλύτερα. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Ήταν ανέλπιστο αυτό που συνέβη. Όταν είμαστε σύζυγοι, ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον», ανέφερε αρχικά.



Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που προκάλεσε η νόσος: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, είχε κουραστεί από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα και στο Θεό, τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Νικήτας Τσακίρογλου - Χρυσούλα Διαβάτη: Μια ζωή μαζί

Ο γάμος του Νικήτα Τσακίρογλου και της Χρυσούλας Διαβάτη είναι από τους μακροβιότερους στο χώρο του ελληνικού θεάτρου. Παντρεύτηκαν το 1961, χωρίς τους γονείς τους, κι η σχέση τους μετρά πάνω από 60 χρόνια κοινής ζωής και πορείας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στον θίασο του Μάνου Κατράκη, όπου κι οι δύο εργάζονταν. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε συνεντεύξεις του, έχει αναφέρει ότι η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν ένα πλάσμα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια, κάτι που τον παρασύρθηκε. Την πρόταση γάμου την έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: της έδωσε ένα μεταξωτό αυγό που έκρυβε μέσα τις βέρες τους. Τότε, ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.



Τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει τις αρθρώσεις (συνήθως χέρια, καρπούς, πόδια), προκαλώντας πόνο, οίδημα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, παραμόρφωση ή καταστροφή των οστών. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα 35-55 ετών και συνοδεύεται συχνά από πρωινή δυσκαμψία. Η έγκαιρη διάγνωση και η χρήση αντιρρευματικών φαρμάκων ή βιολογικών παραγόντων είναι καθοριστικές για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.



