Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»

Ποια είναι η κατάσταση υγείας της ηθοποιού;

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Νικήτας Τσακίρογλου μιλά για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νικήτας Τσακίρογλου στηρίζει τη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη, που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα.
  • Η κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας έχει επηρεάσει την κινητικότητά της και την καθημερινότητά τους.
  • Ο Τσακίρογλου εξέφρασε αβεβαιότητα αν η Χρυσούλα θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1961 και έχει πάνω από 60 χρόνια κοινής ζωής.
  • Η ρευματοειδής αρθρίτιδα προκαλεί πόνο και μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση των αρθρώσεων.

«Βράχος» στο πλευρό της γυναίκας της ζωής του, Χρυσούλας Διαβάτη στέκεται εδώ και αρκετό καιρό ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός  μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης του συζύγου, η οποία δίνει μάχη με ένα αυτοάνοσο νόσημα που έχει επηρεάσει την κινητικότητά της.

Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»

Η συγκινητική εξομολόγηση

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε την καθημερινότητα και τα συναισθήματά του για την αγαπημένη του: «Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι και εγώ καλύτερα. Θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ήταν μια δραστήρια ηθοποιός με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος. Ήταν ανέλπιστο αυτό που συνέβη. Όταν είμαστε σύζυγοι, ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ο χρόνος ωφελεί γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον», ανέφερε αρχικά.

Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου

On Air συγκίνηση και αλήθειες: Ο Τσακίρογλου για την υγεία της Χρυσούλας Διαβάτη


Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που προκάλεσε η νόσος: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα θα είναι πάλι όπως πριν, είχε κουραστεί από τον χώρο του θεάτρου, αισθανόμουν ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη να έγινε από την καταπίεση που είχε από εμένα και από το επάγγελμα. Πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό, παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Πιστεύουμε και οι δυο στο θαύμα και στο Θεό, τον χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσει», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»

Νικήτας Τσακίρογλου - Χρυσούλα Διαβάτη: Μια ζωή μαζί

Ο γάμος του Νικήτα Τσακίρογλου και της Χρυσούλας Διαβάτη είναι από τους μακροβιότερους στο χώρο του ελληνικού θεάτρου. Παντρεύτηκαν το 1961, χωρίς τους γονείς τους, κι η σχέση τους μετρά πάνω από 60 χρόνια κοινής ζωής και πορείας. 

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στον θίασο του Μάνου Κατράκη, όπου κι οι δύο εργάζονταν. Ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε συνεντεύξεις του, έχει αναφέρει ότι η Χρυσούλα Διαβάτη ήταν ένα πλάσμα χαρούμενο και γεμάτο ζωντάνια, κάτι που τον παρασύρθηκε. Την πρόταση γάμου την έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: της έδωσε ένα μεταξωτό αυγό που έκρυβε μέσα τις βέρες τους. Τότε, ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη ως ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Νικήτας Τσακίρογλου σε On Air συγκίνηση: «Πιστεύουμε στο θαύμα και στον Θεό»


Τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η Χρυσούλα Διαβάτη αντιμετωπίζει ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει τις αρθρώσεις (συνήθως χέρια, καρπούς, πόδια), προκαλώντας πόνο, οίδημα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, παραμόρφωση ή καταστροφή των οστών. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα 35-55 ετών και συνοδεύεται συχνά από πρωινή δυσκαμψία. Η έγκαιρη διάγνωση και η χρήση αντιρρευματικών φαρμάκων ή βιολογικών παραγόντων είναι καθοριστικές για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.
 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Back to Top