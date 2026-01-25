Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»

Με συγκινητικά λόγια για την Χρυσούλα η οποία διαγνώσθηκε με σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα και πιο συγκεκριμένα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ο οποίος είναι μαζί με τη σύζυγό του πάνω από 60 χρόνια, ανέφερε πως η πρωταγωνίστρια δημοφιλών ελληνικών σειρών θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της γιατί έχει μάθει στη ζωή της να παλεύει και επειδή εκείνος την έχει ανάγκη.

Νικήτας Τσακίρογλου και Χρυσούλα Διαβάτη/ φωτογραφία από NDP

«Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη» δήλωσε στο “Ραντεβού στο ΣΚ”, και πρόσθεσε:

«Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε».

Ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε επίσης πως αν και είναι πλέον πάνω από 60 χρόνια με τη σύζυγό του, ο έρωτας του για εκείνη είναι ακόμα δεν έχει σβήσει.

«Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση» τόνισε ο ηθοποιός που έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές τα “Ματωμένα Χώματα”, Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό” και άλλες πολλές.



