Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»

Με συγκινητικά λόγια για την Χρυσούλα η οποία διαγνώσθηκε με σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα και πιο συγκεκριμένα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο σύζυγός της Νικήτας Τσακίρογλου.
Χρυσούλα Διαβάτη: «Υπάρχει πρόοδος, κινείται» δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου
Ο καταξιωμένος ηθοποιός ο οποίος είναι μαζί με τη σύζυγό του πάνω από 60 χρόνια, ανέφερε πως η πρωταγωνίστρια δημοφιλών ελληνικών σειρών θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της γιατί έχει μάθει στη ζωή της να παλεύει και επειδή εκείνος την έχει ανάγκη.
Νικήτας Τσακίρογλου και Χρυσούλα Διαβάτη/ φωτογραφία από NDP
«Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη» δήλωσε στο “Ραντεβού στο ΣΚ”, και πρόσθεσε:
«Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε».
Ο Νικήτας Τσακίρογλου ανέφερε επίσης πως αν και είναι πλέον πάνω από 60 χρόνια με τη σύζυγό του, ο έρωτας του για εκείνη είναι ακόμα δεν έχει σβήσει.
«Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση» τόνισε ο ηθοποιός που έχει παίξει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές τα “Ματωμένα Χώματα”, Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό” και άλλες πολλές.
