CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή

SEAT & CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στον βιομηχανικό τους μετασχηματισμό και πραγματοποιούν τα τελευταία βήματα πριν από τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval. Αυτό το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας βιομηχανοποίησης, γνωστό ως «series 0», επιτρέπει στην ομάδα παραγωγής να επικυρώσει διεξοδικά τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας πριν από την έναρξη της κανονικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, η εταιρεία έχει προσαρμόσει μια έκταση περίπου 160.000 τ.μ. στο εργοστάσιο του Martorell για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώνοντας τη Γραμμή Παραγωγής 1, ενσωματώνοντας 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος και εγκαθιστώντας 60 καλούπια για εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρέσας PXL.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος για αυτή την οικογένεια οχημάτων. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της αυτοματοποιημένης γέφυρας μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο, με τη Γραμμή 1 του συγκροτήματος συναρμολόγησης. Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος πέντε μέτρων, εξασφαλίζει συνεχή και αποδοτική ροή των μπαταριών απευθείας προς τη γραμμή παραγωγής.



Το λανσάρισμά του σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα και τη γέννηση ενός τμήματος οχημάτων που θα επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της ηλεκτροκίνησης. Τόσο η SEAT όσο και η CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στην προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας προς τους οδηγούς και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.