CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή

Ο μετασχηματισμός της μάρκας ξεκίνησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 12:25 Λιονάκη: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου! Είναι κόρη μου αυτό;»
03.03.26 , 12:04 Δωρεά FOTON Tunland G7 στο λιμενικό Καρύστου
03.03.26 , 11:58 Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο
03.03.26 , 11:56 Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α' Δημοτικού: Πότε λήγει η προθεσμία
03.03.26 , 11:53 MasterChef: «Είμαι ερωτικός και γουστάρω!» - Το concept που «άναψε» φωτιές
03.03.26 , 11:48 Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»
03.03.26 , 11:38 3+1 ιδέες για να γιορτάσετε με τις φίλες σας την Ημέρα της Γυναίκας!
03.03.26 , 11:34 Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»
03.03.26 , 11:21 Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
03.03.26 , 11:18 Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο
03.03.26 , 11:04 Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
03.03.26 , 11:00 Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο - Ενισχύεται με μία και η Σούδα
03.03.26 , 10:56 CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή
03.03.26 , 10:55 MasterChef: Η πιο αγαπημένη επιλογή του κοινού τον Φεβρουάριο
03.03.26 , 10:51 Chiara Ferragni: Φόρεσε δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά
MasterChef: Κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Mystery Box και θα πάει... μπουζούκια
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Μαρία Κωνσταντάρου: «Με 785 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις - Zω έναν εφιάλτη»
Γιάννης Νταλιάνης: Με τις κόρες του στην κηδεία του αδελφού του, Κώστα
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Εξιχνιάστηκε έγκλημα του 2017: Μία τρίχα κι ένα ποτήρι πρόδωσαν τη δολοφόνο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
CUPRA Raval: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη μαζική παραγωγή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

SEAT & CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στον βιομηχανικό τους μετασχηματισμό και πραγματοποιούν τα τελευταία βήματα πριν από τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval. Αυτό το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας βιομηχανοποίησης, γνωστό ως «series 0», επιτρέπει στην ομάδα παραγωγής να επικυρώσει διεξοδικά τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας πριν από την έναρξη της κανονικής παραγωγής.
Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της, η εταιρεία έχει προσαρμόσει μια έκταση περίπου 160.000 τ.μ. στο εργοστάσιο του Martorell για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώνοντας τη Γραμμή Παραγωγής 1, ενσωματώνοντας 1.000 νέα ρομπότ στη φάση του αμαξώματος και εγκαθιστώντας 60 καλούπια για εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρέσας PXL.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί τέσσερα νέα χρώματα αμαξώματος για αυτή την οικογένεια οχημάτων. Σε αυτό προστίθεται η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της αυτοματοποιημένης γέφυρας μήκους 600 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο, με τη Γραμμή 1 του συγκροτήματος συναρμολόγησης. Το σύστημα αυτό, τοποθετημένο σε ύψος πέντε μέτρων, εξασφαλίζει συνεχή και αποδοτική ροή των μπαταριών απευθείας προς τη γραμμή παραγωγής.
 
O metadxΤο λανσάρισμά του σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα και τη γέννηση ενός τμήματος οχημάτων που θα επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της ηλεκτροκίνησης. Τόσο η SEAT όσο και η CUPRA συνεχίζουν να προχωρούν στην προσέγγιση της βιώσιμης κινητικότητας προς τους οδηγούς και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CUPRA
 |
CUPRA RAVAL
 |
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top