Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία

Στα νέα επαγγελματικά σχέδια του Κωνσταντίνου Αργυρού αναφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης 15/1 στο Πρωινό του ANT1.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως έγινε γνωστό, προχώρησε στην ίδρυση δικής του δισκογραφικής εταιρείας με έδρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, δίπλα στη δισκογραφική όπου μέχρι τώρα άνηκε.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Πρωινό, πρόκειται για κίνηση που έγινε πριν από λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας ένα ξεκάθαρο βήμα του τραγουδιστή και στο επιχειρηματικό κομμάτι του χώρου.

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής ανέρχεται στις 90.000 ευρώ, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κατέχει το 60% και το υπόλοιπο 40% να βρίσκεται στα χέρια του CEO της Panik Records, Γιώργου Αρσενάκου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη και επιχειρηματική κίνηση του Έλληνα καλλιτέχνη, δε σημαίνει και αποχώρησή του από την Panik, ούτε και αλλαγή «στρατοπέδου». Αντίθετα μάλιστα, η κίνηση φαίνεται να έχει ως βασικό στόχο ο Κωνσταντίνος Αργυρός να διαχειρίζεται πιο άμεσα τα δικαιώματα των τραγουδιών του, όπως κάνουν και άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε και η σύγκριση με την Άννα Βίσση, η οποία κυκλοφορεί τα τραγούδια της μέσα από την Panik Platinum.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα

Τα πρώτα του βήματα κάνει ο μικρός Βασίλης και η μαμά του ,Αλεξάνδρα Νίκα δε θα μπορούσε να μην μοιραστεί τη συγκινητική αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο τους να προσπαθεί να περπατήσει.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης κάνει τα πρώτα του βήματα και ανακαλύπτει τον κόσμο



Το ζευγάρι Αργυρός - Νίκα είναι πιο αγαπημένο και ερωτευμένο από ποτέ και ο ερχομός του γιου τους πριν από ένα χρόνο ήρθε και έδωσε άλλο νόημα στη ζωή τους. Οι τρυφερές στιγμές που επιλέγουν να μοιράζονται αποδεικνύουν ότι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, η οικογένεια αποτελεί προτεραιότητα στις ζωές τους, με τον μικρό Βασίλη να είναι πλέον το κέντρο του κόσμου τους.