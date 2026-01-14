Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα

Τα πρώτα του βήματα κάνει ο μικρός Βασίλης και η Αλεξάνδρα Νίκα δε θα μπορούσε να μην μοιραστεί τη συγκινητική αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο τους να προσπαθεί να περπατήσει, σκορπίζοντας χαμόγελα στους followers της στο Instagram.

Ο μικρός Βασίλης, καρπός του μεγάλου έρωτα του δημοφιλούς τραγουδιστή και της Αλεξάνδρας Νίκα, ήρθε στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024 και από τότε έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Το ζευγάρι ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της καθημερινότητας με τον γιο του, μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης κάνει τα πρώτα του βήματα και ανακαλύπτει τον κόσμο

Παρότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και των επιτυχημένων εμφανίσεών του, εκείνος και η αγαπημένη του έχουν επιλέξει συνειδητά να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή. Οι κοινές τους εμφανίσεις είναι περιορισμένες, ενώ σπάνια μιλούν δημόσια για την οικογένειά τους, θέλοντας να προστατεύσουν τον γιο τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον μικρό Βασίλη, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την επιλογή τους να ζουν τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους μακριά από την υπερέκθεση.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έχει μιλήσει με ιδιαίτερα ζεστά λόγια για τον σύζυγό της και τη μεταξύ τους σχέση. Σε δηλώσεις της στο Happy Day, είχε αποκαλύψει πως τον συμβουλεύεται για τα πάντα, τονίζοντας ότι θαυμάζει το γούστο, την άποψη και την εμπειρία του. Παράλληλα, είχε αναφέρει πως, παρά την κούραση και τις λίγες ώρες ύπνου λόγω του μωρού, προσπαθεί να τον στηρίζει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να τον παρακολουθεί στο μαγαζί, όποτε μπορεί.

Η οικογενειακή ευτυχία φαίνεται να έχει φέρει ακόμη πιο κοντά το ζευγάρι, με τον ερχομό του γιου τους να δίνει νέο νόημα στη ζωή τους. Οι τρυφερές στιγμές που επιλέγουν να μοιράζονται αποδεικνύουν ότι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, η οικογένεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, με τον μικρό Βασίλη να είναι πλέον το κέντρο του κόσμου τους.