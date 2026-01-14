Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα

Η τρυφερή φωτογραφία που πόσταρε η ευτυχισμένη μανούλα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 23:43 Κύπελλο Ελλάδας: O Παναθηναϊκός «καθάρισε» τον Άρη με χατ-τρικ Μπακασέτα
14.01.26 , 23:20 Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior κάνει τα πρώτα του βήματα
14.01.26 , 23:14 Χαϊδάρι: Αναστάτωση για λύκο που περιπλανιέται στους δρόμους
14.01.26 , 22:35 Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του Άγγελου - «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά»
14.01.26 , 22:35 Αθωώθηκε η Chiara Ferragni για το σκάνδαλο Pandorogate
14.01.26 , 22:05 Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
14.01.26 , 21:34 Βοιωτία: Θανατηφόρα σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό σε παρακαμπτήρια οδό
14.01.26 , 21:32 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ξανά στην ανακρίτρια οι δύο 22χρονοι
14.01.26 , 21:08 Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Καραϊσκάκη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό από το Κύπελλο
14.01.26 , 20:40 Εξαφάνιση Λόρα: Μάρτυρες την είδαν στην Πλατεία Βικτωρίας- Επί ποδός η ΕΛΑΣ
14.01.26 , 20:33 Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
14.01.26 , 20:30 Σητεία: Συνελήφθη ο 16χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα
14.01.26 , 19:55 Honda: Αυτό είναι το νέο σήμα “H”
14.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα συνώνυμα δυσκόλεψαν την Κάτια - Εσένα;
14.01.26 , 19:42 Συνελήφθη επιχειρηματίας με όπλα σε έλεγχο στο Παλαιό Φάληρο
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Τσιμπρικίδου: «Ήταν δίδυμη η κύηση. Έχει μείνει το κοριτσάκι στην κοιλίτσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας
Δείτε μία από τις οικογενειακές στιγμές της Αλεξάνδρας Νίκα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα πρώτα του βήματα κάνει ο μικρός Βασίλης και η Αλεξάνδρα Νίκα δε θα μπορούσε να μην μοιραστεί τη συγκινητική αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο τους να προσπαθεί να περπατήσει, σκορπίζοντας χαμόγελα στους followers της στο Instagram. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της

Ο μικρός Βασίλης, καρπός του μεγάλου έρωτα του δημοφιλούς τραγουδιστή και της Αλεξάνδρας Νίκα, ήρθε στον κόσμο τον Νοέμβριο του 2024 και από τότε έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Το ζευγάρι ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της καθημερινότητας με τον γιο του, μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας.

Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης κάνει τα πρώτα του βήματα και ανακαλύπτει τον κόσμο

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης κάνει τα πρώτα του βήματα και ανακαλύπτει τον κόσμο

Παρότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και των επιτυχημένων εμφανίσεών του, εκείνος και η αγαπημένη του έχουν επιλέξει συνειδητά να κρατούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή. Οι κοινές τους εμφανίσεις είναι περιορισμένες, ενώ σπάνια μιλούν δημόσια για την οικογένειά τους, θέλοντας να προστατεύσουν τον γιο τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον μικρό Βασίλη, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την επιλογή τους να ζουν τις σημαντικές στιγμές της ζωής τους μακριά από την υπερέκθεση.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έχει μιλήσει με ιδιαίτερα ζεστά λόγια για τον σύζυγό της και τη μεταξύ τους σχέση. Σε δηλώσεις της στο Happy Day, είχε αποκαλύψει πως τον συμβουλεύεται για τα πάντα, τονίζοντας ότι θαυμάζει το γούστο, την άποψη και την εμπειρία του. Παράλληλα, είχε αναφέρει πως, παρά την κούραση και τις λίγες ώρες ύπνου λόγω του μωρού, προσπαθεί να τον στηρίζει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να τον παρακολουθεί στο μαγαζί, όποτε μπορεί.

Η οικογενειακή ευτυχία φαίνεται να έχει φέρει ακόμη πιο κοντά το ζευγάρι, με τον ερχομό του γιου τους να δίνει νέο νόημα στη ζωή τους. Οι τρυφερές στιγμές που επιλέγουν να μοιράζονται αποδεικνύουν ότι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, η οικογένεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, με τον μικρό Βασίλη να είναι πλέον το κέντρο του κόσμου τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top