Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από την προσωπική ζωή του Στράτου Τζώρτζογλου και της δεύτερης συζύγου του, Σοφίας Μαριόλα.

Αν και για πολλούς η είδηση ενός πιθανού διαζυγίου ήταν αναμενόμενη, ο ίδιος ο ηθοποιός έδωσε τη δική του απάντηση, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Το ρεπορτάζ για τον φερόμενο χωρισμό του ζευγαριού μεταφέρθηκε αρχικά από τον Νίκο Γεωργιάδη στη HuffPost. Γεγονός που γρήγορα τροφοδότησε νέα σενάρια και συζητήσεις. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη κυκλοφορήσει φήμη περί κρίσης στη σχέση τους, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες.

Η επικοινωνία με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Με στόχο να διασταυρώσει την πληροφορία, η Όλγα Λαφαζάνη επικοινώνησε απευθείας με τον Στράτο Τζώρτζογλου, ώστε να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει. Η υπόθεση συζητήθηκε και στην εκπομπή Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει στον αέρα όσα ειπώθηκαν.

Η παρουσιάστρια μετέφερε αυτούσια την τοποθέτηση που προέκυψε από την επικοινωνία, δίνοντας σαφή εικόνα για τη στάση του ηθοποιού απέναντι στα δημοσιεύματα.

«Είχαν περάσει μία κρίση. Η Όλγα Λαφαζάνη μίλησε μαζί του… Ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε το δημοσίευμα. Είπε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει τρέξιμο. Του ζήτησε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν ήθελε», είπε στον «αέρα».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου κι η Σοφία Μαριόλα την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της ελληνικής σόουμπιζ το 2019. Τελέστηκε στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων, δίπλα στην παραλία του Ζορμπά.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη και, παρά τη διαφορά ηλικίας, έχουν δηλώσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις τους ότι η χημεία κι η πνευματική τους επικοινωνία ήταν αυτό που τους ένωσε από την πρώτη στιγμή.