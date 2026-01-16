Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

«Πάλι άρχισαν οι γνωστές φήμες χωρισμού...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 11:14 Δέσποινα Βανδή: Το κυνηγητό στο αεροδρόμιο - Δεν είπε κουβέντα στην κάμερα!
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
16.01.26 , 10:50 MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά
16.01.26 , 10:27 Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια
16.01.26 , 10:25 VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan
16.01.26 , 10:21 Σαρωτικές αλλαγές στο MasterChef: Δύο σπίτια και ομαδική αποχώρηση!
16.01.26 , 10:20 Η Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε
16.01.26 , 10:09 Η premium ηλεκτρική πρόταση της Zeekr συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης
16.01.26 , 10:08 Jeep Compass PHEV 4xe και Jeep Avenger: Νέες τιμές στη Βελμάρ
16.01.26 , 10:07 Παπανώτας για Μαγγίρα: «Δεν είπα ότι ήταν άλουστη, είπα ότι φαίνεται»
16.01.26 , 09:59 Είδαμε το «Σλάντεκ», ένα πολιτικό δράμα-γροθιά στο στομάχι
16.01.26 , 09:53 Tα δύο μεγάλα ονόματα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό
16.01.26 , 09:36 Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
16.01.26 , 09:35 Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Τραγική κατάληξη στο Μαρούσι: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από την προσωπική ζωή του Στράτου Τζώρτζογλου και της δεύτερης συζύγου του, Σοφίας Μαριόλα.

Αν και για πολλούς η είδηση ενός πιθανού διαζυγίου ήταν αναμενόμενη, ο ίδιος ο ηθοποιός έδωσε τη δική του απάντηση, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης

Το ρεπορτάζ για τον φερόμενο χωρισμό του ζευγαριού μεταφέρθηκε αρχικά από τον Νίκο Γεωργιάδη στη HuffPost. Γεγονός που γρήγορα τροφοδότησε νέα σενάρια και συζητήσεις. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη κυκλοφορήσει φήμη περί κρίσης στη σχέση τους, κάτι που ενίσχυσε τις υποψίες.

Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

Η επικοινωνία με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Με στόχο να διασταυρώσει την πληροφορία, η Όλγα Λαφαζάνη επικοινώνησε απευθείας με τον Στράτο Τζώρτζογλου, ώστε να μάθει τι πραγματικά συμβαίνει. Η υπόθεση συζητήθηκε και στην εκπομπή Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει στον αέρα όσα ειπώθηκαν.

Μαρία Γεωργιάδου: Σχολίασε το διαζύγιό της με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Η παρουσιάστρια μετέφερε αυτούσια την τοποθέτηση που προέκυψε από την επικοινωνία, δίνοντας σαφή εικόνα για τη στάση του ηθοποιού απέναντι στα δημοσιεύματα.

«Είχαν περάσει μία κρίση. Η Όλγα Λαφαζάνη μίλησε μαζί του… Ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε το δημοσίευμα. Είπε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει τρέξιμο. Του ζήτησε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν ήθελε», είπε στον «αέρα».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου κι η Σοφία Μαριόλα την ημέρα του γάμου τους

Ο Στράτος Τζώρτζογλου κι η Σοφία Μαριόλα την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο γάμος του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα της ελληνικής σόουμπιζ το 2019. Τελέστηκε στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων, δίπλα στην παραλία του Ζορμπά.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη και, παρά τη διαφορά ηλικίας, έχουν δηλώσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις τους ότι η χημεία κι η πνευματική τους επικοινωνία ήταν αυτό που τους ένωσε από την πρώτη στιγμή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
 |
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΟΛΑ
 |
HAPPY DAY
 |
ΟΛΓΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top