Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης

Δε μένουν μαζί από τον Οκτώβρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 21:25 Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»
15.01.26 , 20:45 Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
15.01.26 , 20:42 Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026
15.01.26 , 20:26 Συγκίνηση στην υποδοχή του «Κίμωνα» από το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ»
15.01.26 , 20:25 Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης
15.01.26 , 20:22 Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα: Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;
15.01.26 , 19:39 Φωτιά στον Νέο Κόσμο - Στον λόφο Κυνοσάργους
15.01.26 , 19:26 Εκκρεμούν 27.000 IBAN για την επιστροφή ενοικίου!
15.01.26 , 18:56 MasterChef 10: Τρεις και σήμερα! Το νέο trailer από την πρώτη audition
15.01.26 , 18:50 Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες
15.01.26 , 18:38 Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
15.01.26 , 18:05 Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες
15.01.26 , 18:03 Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα
15.01.26 , 17:45 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας
Η εξομολόγηση του Στράτου Τζώρτζογλου για την περίοδο που του χτύπησε την πόρτα η κατάθλιψη / Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από έξι χρόνια γάμου κι οκτώ χρόνια κοινής πορείας, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Στράτος Τζώρτζογλου: Οι ευχές της Σοφίας Μαριόλα για τα γενέθλιά του

Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας τόσο με τον έρωτά του όσο και με τις δημόσιες εξομολογήσεις του, επέλεξε έναν χωρισμό συνειδητό και ήρεμο, χωρίς φασαρίες και εντάσεις.

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 8 χρόνια σχέσης! / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 8 χρόνια σχέσης! / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη Huffpost, οι δύο τους δεν συγκατοικούν από τον Οκτώβριο και έχουν ήδη οργανώσει τη ζωή τους σε ξεχωριστά σπίτια. Παρ’ όλα αυτά, η επικοινωνία τους είναι καθημερινή και ουσιαστική, δείχνοντας ότι, παρά το τέλος της κοινής τους πορείας ως ζευγάρι, η εκτίμηση και η σύνδεση που τους ένωνε παραμένει ζωντανή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους περιγράφουν τον χωρισμό ως απόλυτα πολιτισμένο και χωρίς πικρίες.

Μαριόλα: «Δοκιμάστηκε η σχέση μας από την κατάθλιψη του Τζώρτζογλου»

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Ο μεγάλος έρωτας και ο «βελούδινος» χωρισμός

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2019 στην Κρήτη, σε μια όμορφη και συμβολική τελετή, μακριά από υπερβολές αλλά γεμάτη συναίσθημα. Από την αρχή της σχέσης τους, δεν έκρυψαν ποτέ τον δεσμό τους και μοιράζονταν με ανοιχτότητα τα όμορφα, αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν μια μακροχρόνια σχέση.

Στιγμιότυπο από τον γάμο του πρώην ζευγαριού / NDP Photo Agency

Στιγμιότυπο από τον γάμο του πρώην ζευγαριού / NDP Photo Agency 

Από την αρχή της σχέσης τους, δεν έκρυψαν ποτέ τον δεσμό τους και μιλούσαν με ανοιχτότητα για τις όμορφες στιγμές, αλλά και για τις δυσκολίες που συνοδεύουν μια μακροχρόνια σχέση.

Κατά τη διάρκεια της κοινού τους βίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε ταξίδια και κοινές εμφανίσεις, δείχνοντας ότι η σχέση τους βασίστηκε σε έντονο συναίσθημα, σεβασμό και βαθιά σύνδεση. Παρά τις διαφορές και τις μικρές κρίσεις που παραδέχτηκαν ότι υπήρξαν κατά καιρούς, προτιμούσαν πάντα τον διάλογο και την κατανόηση, αποφεύγοντας συγκρούσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

 

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Το ζευγάρι σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, πέρυσι το καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Το ζευγάρι σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, πέρυσι το καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Ο χωρισμός τους δεν βάζει τέλος στη μεταξύ τους επικοινωνία ή στη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει. Αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει αμοιβαία επιθυμία να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, αποδεικνύοντας ότι δύο άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν αγαπημένοι ακόμα κι αν έχουν επιλέξει να ζουν χωριστά τις ζωές τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα αφήνουν πίσω τους ένα κεφάλαιο γεμάτο εμπειρίες και συναισθήματα, αποδεικνύοντας ότι ένας πολιτισμένος χωρισμός μπορεί να είναι ταυτόχρονα συνειδητός και ανθρώπινος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
 |
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top