Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης

Η εξομολόγηση του Στράτου Τζώρτζογλου για την περίοδο που του χτύπησε την πόρτα η κατάθλιψη / Βίντεο: Breakfast@Star

Μετά από έξι χρόνια γάμου κι οκτώ χρόνια κοινής πορείας, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα φαίνεται πως αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας τόσο με τον έρωτά του όσο και με τις δημόσιες εξομολογήσεις του, επέλεξε έναν χωρισμό συνειδητό και ήρεμο, χωρίς φασαρίες και εντάσεις.

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 8 χρόνια σχέσης! / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη Huffpost, οι δύο τους δεν συγκατοικούν από τον Οκτώβριο και έχουν ήδη οργανώσει τη ζωή τους σε ξεχωριστά σπίτια. Παρ’ όλα αυτά, η επικοινωνία τους είναι καθημερινή και ουσιαστική, δείχνοντας ότι, παρά το τέλος της κοινής τους πορείας ως ζευγάρι, η εκτίμηση και η σύνδεση που τους ένωνε παραμένει ζωντανή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους περιγράφουν τον χωρισμό ως απόλυτα πολιτισμένο και χωρίς πικρίες.

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Ο μεγάλος έρωτας και ο «βελούδινος» χωρισμός

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2019 στην Κρήτη, σε μια όμορφη και συμβολική τελετή, μακριά από υπερβολές αλλά γεμάτη συναίσθημα. Από την αρχή της σχέσης τους, δεν έκρυψαν ποτέ τον δεσμό τους και μοιράζονταν με ανοιχτότητα τα όμορφα, αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν μια μακροχρόνια σχέση.

Στιγμιότυπο από τον γάμο του πρώην ζευγαριού / NDP Photo Agency

Από την αρχή της σχέσης τους, δεν έκρυψαν ποτέ τον δεσμό τους και μιλούσαν με ανοιχτότητα για τις όμορφες στιγμές, αλλά και για τις δυσκολίες που συνοδεύουν μια μακροχρόνια σχέση.

Κατά τη διάρκεια της κοινού τους βίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε ταξίδια και κοινές εμφανίσεις, δείχνοντας ότι η σχέση τους βασίστηκε σε έντονο συναίσθημα, σεβασμό και βαθιά σύνδεση. Παρά τις διαφορές και τις μικρές κρίσεις που παραδέχτηκαν ότι υπήρξαν κατά καιρούς, προτιμούσαν πάντα τον διάλογο και την κατανόηση, αποφεύγοντας συγκρούσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Στράτος Τζώρτζογλου - Σοφία Μαριόλα: Το ζευγάρι σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, πέρυσι το καλοκαίρι στη Μύκονο / NDP Photo Agency - Νίκος Ζότος

Ο χωρισμός τους δεν βάζει τέλος στη μεταξύ τους επικοινωνία ή στη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν αναπτύξει. Αντίθετα, φαίνεται ότι υπάρχει αμοιβαία επιθυμία να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, αποδεικνύοντας ότι δύο άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν αγαπημένοι ακόμα κι αν έχουν επιλέξει να ζουν χωριστά τις ζωές τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα αφήνουν πίσω τους ένα κεφάλαιο γεμάτο εμπειρίες και συναισθήματα, αποδεικνύοντας ότι ένας πολιτισμένος χωρισμός μπορεί να είναι ταυτόχρονα συνειδητός και ανθρώπινος.