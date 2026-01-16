Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω

Ποιοι θα ευνοηθούν σε σχέσεις - οικονομικά από την Αφροδίτη στον Υδροχόο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 13:12 Μαρία Ζορμπά: Η αποκάλυψη για την υπερκόπωση που την... κράτησε πίσω!
16.01.26 , 13:00 MINI Cooper ηλεκτρικό: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές ασφαλείας
16.01.26 , 12:41 Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
16.01.26 , 12:40 MasterChef: Sneak preview από το 1ο επεισόδιο! - Τι θα δούμε στην πρεμιέρα
16.01.26 , 12:16 BLACK ADAM: Δείτε την ταινία σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
16.01.26 , 12:15 Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς
16.01.26 , 12:07 Volvo EX60: Πότε αποκαλύπτεται το νέο μοντέλο
16.01.26 , 12:05 Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω
16.01.26 , 11:56 Αλτσχάιμερ: Προσοχή στις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά τα γεύματα
16.01.26 , 11:52 Στάθης Σχίζας: «Δε βρίσκω σύντροφο γιατί ψάχνω τη μητέρα μου»
16.01.26 , 11:46 Φερεντίνος: «Δεν ξέρω αν θα έκανα πρωινό τηλεοπτικά με την Καραβάτου»
16.01.26 , 11:44 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της
16.01.26 , 11:14 Δέσποινα Βανδή: Το κυνηγητό στο αεροδρόμιο - Δεν είπε κουβέντα στην κάμερα!
16.01.26 , 11:04 Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού από τη σύντροφό του
16.01.26 , 11:02 Geely EX5: Η νέα τιμή που σε προσκαλεί
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα
MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά!
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Γρίπη Α: Πού οφείλεται η έξαρση- Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer της εκπομπής-Σάββατο 17.1.26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει το πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια και πολύ ισχυρή Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, αλλά και ποιοι θα ευνοηθούν στις σχέσεις και στα οικονομικά από την Αφροδίτη, που επισκέπτεται το ζώδιο του Υδροχόου.

stars system
Η Νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται στις 18/01, έχει μια ιδιαιτερότητα πάρα πολύ σπάνια, καθώς σχηματίζει όψεις με όλους τους πλανήτες! Είναι μια Νέα Σελήνη ιδανική για νέα ξεκινήματα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε δεόντως, αφήνοντας πίσω μας ό,τι μας ενοχλεί και κάνοντας βήματα μπροστά με πίστη, όραμα και υπομονή. Όσο για την Αφροδίτη από τον επαναστάτη Υδροχόο θα φέρει θετικότερες προοπτικές και θα ευνοήσει ιδιαίτερα τέσσερα ζώδια!

αση μπηλιου

  • Ποιοι θα κάνουν νέα επιτυχημένα ξεκινήματα;
  • Ποιοι θα έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και επιτυχίας;
  • Ποιοι ευνοούνται στον έρωτα και ποιοι στα επαγγελματικά και στα οικονομικά;
  • Ποιοι θα κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα και ποιοι θα βάλουν τα θεμέλια για μια νέα ζωή;


Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Star!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
STARS SYSTEM 17/1/26
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top