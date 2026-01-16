Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει το πώς θα μας επηρεάσει η σπάνια και πολύ ισχυρή Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, αλλά και ποιοι θα ευνοηθούν στις σχέσεις και στα οικονομικά από την Αφροδίτη, που επισκέπτεται το ζώδιο του Υδροχόου.



Η Νέα Σελήνη, που πραγματοποιείται στις 18/01, έχει μια ιδιαιτερότητα πάρα πολύ σπάνια, καθώς σχηματίζει όψεις με όλους τους πλανήτες! Είναι μια Νέα Σελήνη ιδανική για νέα ξεκινήματα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε δεόντως, αφήνοντας πίσω μας ό,τι μας ενοχλεί και κάνοντας βήματα μπροστά με πίστη, όραμα και υπομονή. Όσο για την Αφροδίτη από τον επαναστάτη Υδροχόο θα φέρει θετικότερες προοπτικές και θα ευνοήσει ιδιαίτερα τέσσερα ζώδια!

Ποιοι θα κάνουν νέα επιτυχημένα ξεκινήματα;

Ποιοι θα έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και επιτυχίας;

Ποιοι ευνοούνται στον έρωτα και ποιοι στα επαγγελματικά και στα οικονομικά;

Ποιοι θα κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα και ποιοι θα βάλουν τα θεμέλια για μια νέα ζωή;



Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 13:00 στο Star!