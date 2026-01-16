Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς

Ο Γιώργος Ρήγας μας ξύπνησε τις παιδικές μας αναμνήσεις

Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα μαμαδίστικο φαγητό που μας ξυπνάει αναμνήσεις από τα παιδικά μας από τα παιδικά μας χρόνια, ετοίμασε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Breakfast@Star.

Συνταγή για light μουσακά με μπεσαμέλ- έκπληξη

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του Star και μαγείρεψε έναν λαχταριστό μουσακά δείχνοντας βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς

Mαμαδίστικος Μουσακάς 

Υλικά της Συνταγής 

• 2 μελιτζάνες
• 3 πατάτες
• 2 κολοκυθάκια
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
• 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
• ½ ποτήρι λευκό κρασί
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 • Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη ή θυμάρι

Μαμαδίστικος και λαχταριστός μουσακάς
 
Για τη μπεσαμέλ

• 50 γρ. βούτυρο
• 50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
 • 500 ml γάλα ζεστό
• 1 αυγό
 • Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο

Τρόπος Παρασκευής

Ψήσιμο λαχανικών 1. Προθερμαίνουμε φούρνο στους 200°C. 2. Βάζουμε τις φέτες μελιτζάνας, πατάτας και κολοκυθιού σε λαδόκολλα, αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε. 3. Ψήνουμε 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν ελαφρά.  Κιμάς 1. Σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο σε ελαιόλαδο μέχρι να γίνουν διάφανα. 2. Προσθέτουμε τον κιμά και σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει. 3. Σβήνουμε με κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. 4. Προσθέτουμε ντομάτα και μπαχαρικά. Σιγοβράζουμε 15–20 λεπτά μέχρι να δέσει.  Μπεσαμέλ 1. Λιώνουμε βούτυρο σε κατσαρόλα. Προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε 1–2 λεπτά. 2. Ρίχνουμε σιγά-σιγά ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. 3. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε μοσχοκάρυδο. 4. Αν θέλουμε πιο σφιχτή, χτυπάμε ένα αυγό και το ενσωματώνουμε εκτός φωτιάς.  Στήσιμο μουσακά 1. Στρώνουμε στον πάτο τα μισά λαχανικά. 2. Απλώνουμε τον κιμά. 3. Στρώνουμε τα υπόλοιπα λαχανικά. 4. Ρίχνουμε την μπεσαμέλ πάνω πάνω. Ψήσιμο τελικό • Προθερμαίνουμε φούρνο στους 180–190°C. • Ψήνουμε 40–45 λεπτά μέχρι να ροδίσει η μπεσαμέλ. • Αφήνουμε 10–15 λεπτά πριν κόψουμε.

Δείτε το Breakfast@Star 


 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΜΟΥΣΑΚΑΣ
