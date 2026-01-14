Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι συντελεστές της παράστασης «Ένα κάποιο κενό» στο θέατρο Εμπορικόν και δύο εκ των ηθοποιών που συμμετέχουν, η Ιωάννα Ασημακοπούλου και ο Αντώνης Καρυστινός μίλησαν στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί.

Μόνο που ο δημοφιλής ηθοποιός έδειξε να ενοχλείται σε ερώτηση σχετικά με τη σύζυγό και την κόρη του. «Τις φετινές γιορτές πώς τις περάσατε;», ρώτησε ο δημοσιογράφος του Happy Day. «Εδώ ήμασταν… από τη μια οικογένεια στην άλλη», απάντησε ο τηλεοπτικός Ντίνος Βούλγαρης στη σειρά Porto Leone.

«Η σύζυγος με το παιδί σας είναι στο εξωτερικό;», συνέχισε ο δημοσιογράφος. «Αρχίσαμε… θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα, γιατί παίζω και σε λίγο κι έχω μπει στον ρόλο», απάντησε χαμογελώντας, αλλά φανερά ενοχλημένος ο ηθοποιός. Μετά αντέστρεψε την ερώτηση στον δημοσιογράφο, λέγοντας: «Εσείς κάνατε οικογενειακά; Χαίρομαι. Κι εμείς, κι εμείς».

Ο Αντώνης Καρυστινός κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχουμε δει ποτέ σε δημόσια εμφάνιση τη σύζυγό του, ενώ υπάρχει μόνο μια φωτογραφία του ιδίου με την κόρη του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε το 2019.

«Η κόρη μου είναι 10 ετών. Της το έκανα έκπληξη και ήρθε και με είδε στο θέατρο. Στην παράσταση που έκανα τον τετραπληγικό. Το παιδί παραμιλούσε μέσα στο αμάξι μετά, έλεγε: "Δεν το πιστεύω ότι είσαι εσύ". Με τη μαμά της φύγανε μετά την τρίτη σκηνή, δεν είδαν όλη την παράσταση, γιατί ήταν αρκετά σκληρή για την ηλικία της. Ούτε τη φετινή παράσταση θα δει», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, τον Οκτώβριο του 2025.

Πριν από έναν χρόνο, σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο Αντώνης Καρυστινός είχε πει για την οικογένειά του, ότι η σύζυγος και η κόρη του ζουν στο Λονδίνο τα τελευταία πέντε χρόνια. «Τώρα ήρθαν στις γιορτές, φύγαμε μαζί και επέστρεψα τη Δευτέρα. Μόλις τελειώνω τα γυρίσματα, μένω στο Λονδίνο. Η σύζυγός μου εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός εκεί, η κόρη μου πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά και λατρεύει την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα πάει, προς το παρόν έχουμε διαλέξει αυτό το μοντέλο», είχε πει χαρακτητιστικά.

Για τον λόγο που δεν έχει εμφανίσει τη σύζυγό του, απάντησε πως αν η ίδια ήταν ηθοποιός δε θα το έκανε. «Δεν υποτιμώ αυτούς που το κάνουν αλλά αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω, είμαι τόσο γεμάτος με αυτό που δε χρειάζομαι άλλα συστατικά για να το συμπληρώσουν», είχε εξηγήσει στην ίδια συνέντευξη.