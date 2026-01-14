Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του

Μένουν από το 2018 μόνιμα στο Λονδίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι συντελεστές της παράστασης «Ένα κάποιο κενό» στο θέατρο Εμπορικόν και δύο εκ των ηθοποιών που συμμετέχουν, η Ιωάννα Ασημακοπούλου και ο Αντώνης Καρυστινός μίλησαν στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. 

Μόνο που ο δημοφιλής ηθοποιός έδειξε να ενοχλείται σε ερώτηση σχετικά με τη σύζυγό και την κόρη του. «Τις φετινές γιορτές πώς τις περάσατε;», ρώτησε ο δημοσιογράφος του Happy Day. «Εδώ ήμασταν… από τη μια οικογένεια στην άλλη», απάντησε ο τηλεοπτικός Ντίνος Βούλγαρης στη σειρά Porto Leone.

Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του

«Η σύζυγος με το παιδί σας είναι στο εξωτερικό;», συνέχισε ο δημοσιογράφος. «Αρχίσαμε… θα το τερματίσεις, ε; Κανόνισε τώρα, γιατί παίζω και σε λίγο κι έχω μπει στον ρόλο», απάντησε χαμογελώντας, αλλά φανερά ενοχλημένος ο ηθοποιός. Μετά αντέστρεψε την ερώτηση στον δημοσιογράφο, λέγοντας: «Εσείς κάνατε οικογενειακά; Χαίρομαι. Κι εμείς, κι εμείς».

Ο Αντώνης Καρυστινός κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχουμε δει ποτέ σε δημόσια εμφάνιση τη σύζυγό του, ενώ υπάρχει μόνο μια φωτογραφία του ιδίου με την κόρη του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε το 2019.

«Η κόρη μου είναι 10 ετών. Της το έκανα έκπληξη και ήρθε και με είδε στο θέατρο. Στην παράσταση που έκανα τον τετραπληγικό. Το παιδί παραμιλούσε μέσα στο αμάξι μετά, έλεγε: "Δεν το πιστεύω ότι είσαι εσύ". Με τη μαμά της φύγανε μετά την τρίτη σκηνή, δεν είδαν όλη την παράσταση, γιατί ήταν αρκετά σκληρή για την ηλικία της. Ούτε τη φετινή παράσταση θα δει», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, τον Οκτώβριο του 2025.

Πριν από έναν χρόνο, σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο Αντώνης Καρυστινός είχε πει για την οικογένειά του, ότι η σύζυγος και η κόρη του ζουν στο Λονδίνο τα τελευταία πέντε χρόνια. «Τώρα ήρθαν στις γιορτές, φύγαμε μαζί και επέστρεψα τη Δευτέρα. Μόλις τελειώνω τα γυρίσματα, μένω στο Λονδίνο. Η σύζυγός μου εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός εκεί, η κόρη μου πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά και λατρεύει την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα πάει, προς το παρόν έχουμε διαλέξει αυτό το μοντέλο», είχε πει χαρακτητιστικά.

Αντώνης Καρυστινός: «Η γυναίκα μου και η κόρη μου ζουν στο Λονδίνο»

Για τον λόγο που δεν έχει εμφανίσει τη σύζυγό του, απάντησε πως αν η ίδια ήταν ηθοποιός δε θα το έκανε. «Δεν υποτιμώ αυτούς που το κάνουν αλλά αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω, είμαι τόσο γεμάτος με αυτό που δε χρειάζομαι άλλα συστατικά για να το συμπληρώσουν», είχε εξηγήσει στην ίδια συνέντευξη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΛΟΝΔΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top