MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά

«Είναι μια οικογενειακή στιγμή... πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά!»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια έκπληξη θα περιμένει του φανατικούς τηλεθεατές του MasterChef στην πρεμιέρα του το βράδυ της Κυριακής στις 21:00, καθώς ο ανιψιός πολύ γνωστού κι αγαπημένου τραγουδιστή και συνθέτη συμμετέχει στις auditions.

MasterChef: Τα beauty hacks των κριτών λίγο πριν την πρεμιέρα!

Όπως είδαμε στο ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Γκρόσι στο Breakfast@Star πρόκειται για τον Μάριο Άγγελο Μπίγαλη, που είναι ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη.

MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά

«Είμαι ο Μάριο- Άγγελος Μπίγαλης κι έχω έρθει εδώ πέρα να διαγωνιστώ στο MasterChef. Πάμε για το έπαθλο, στοχεύω ψηλά... Έχω έρθει σίγουρος, πίστευα να το δουν αυτό οι κριτές», είπε ο νεαρός μάγειρας.

Γνωστός τραγουδιστής: «Πτώχευσα πούλησα το σπίτι κι είπα “μέχρι εδώ ήμουν”»

MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά

«Είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος, γιατί έχει μεγαλώσει μαζί μου», δήλωσε στην κάμερα ο Κώστας Μπίγαλης, αποκαλύπτοντας ότι ο Μάριος δεν του είχε πει ότι δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό μαγειρικής. «Δε μου το είχε πει, παιδιά, αυτός ο τύπος...  Και γι' αυτό ήρθα εδώ και του είπα "καλά, δε μου είπες...".  Απλά για να έρθω για συμπαράσταση, ρε παιδί μου, γιατί είναι μια προσπάθεια η οποία, εντάξει, ο κάθε διαγωνιζόμενος θέλει και τους δικούς του ανθρώπους μαζί. Είναι μια οικογενειακή στιγμή αυτή η στιγμή, γι' αυτό έτσι κι είμαι και λίγο συγκινημένος και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε ο Κώστας Μπίγαλης για τον ανιψιό του. 

Ποιος είναι ο Κώστας Μπίγαλης

Η καριέρα του Κώστα Μπίγαλη αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες διαδρομές στην ελληνική μουσική σκηνή, καθώς κατάφερε να συνδυάσει την αγγλόφωνη ποπ, τη ροκ όπερα και το ελαφρολαϊκό τραγούδι με τεράστια εμπορική επιτυχία. 

MasterChef: Ο ανιψιός γνωστού τραγουδιστή διεκδικεί τη λευκή ποδιά

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή στην καριέρα του ήρθε το 1983 με τη δημιουργία των Big Alice. Με το τραγούδι I Miss You, ο Μπίγαλης πέτυχε κάτι σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής: το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των charts στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε σε 18 χώρες, καθιερώνοντάς τον ως έναν καλλιτέχνη με διεθνείς προδιαγραφές και σύγχρονο ευρωπαϊκό ήχο. 

Μπίγαλης: «Υπήρξε μία συνομωσία να με πετάξουν έξω από την Eurovision»

Ωστόσο, η δεκαετία του '90 ήταν αυτή που τον έχρισε «βασιλιά» της εγχώριας ποπ. Επιστρέφοντας στον ελληνικό στίχο, κυκλοφόρησε μια σειρά από άλμπουμ που έγιναν χρυσά και πλατινένια, όπως το Με τον ήλιο στους Ιχθύς και το Του Αιγαίου τα Blues. Τραγούδια όπως η Ρίνα Κατερίνα, η Μικρή μου Μέλισσα και το Του Αιγαίου τα Blues έγιναν τεράστιες επιτυχίες, συνδυάζοντας την ποπ αισθητική με ελληνικά παραδοσιακά ή λαϊκά στοιχεία. Το 1994, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι Το Τρεχαντήρι, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

