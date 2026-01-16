MasterChef: Τα beauty hacks των κριτών λίγο πριν την πρεμιέρα!

Η χιουμοριστική ανάρτηση Κοντιζά, Κουτσόπουλου & Ιωαννίδη

Λίγο πριν την πρεμιέρα του δέκατου κι επετειακού κύκλου του MasterChef, οι τρεις κριτές είναι πιο έτοιμοι από ποτέ!

Σε μια άκρως χιουμοριστική ανάρτησή τους στα social media, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κι ο Πάνος Ιωαννίδης πόζαραν μαζί φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches, δείχνοντας πως προετοιμάζονται για την επιστροφή του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής. 

MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram ο Σωτήρης Κοντιζάς κι έγραψε στη λεζάντα, ενημερώνοντας τους χιλιάδες followers του: «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».

Η ανάρτηση του Σωτήρη Κοντιζά

Θυμίζουμε πως ο νέος κύκλος του MasterChef θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, στο Star

Οι τρεις κορυφαίοι σεφ και κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, παίρνουν θέση για έναν κύκλο-ορόσημο, με υψηλό μαγειρικό επίπεδο, σκληρές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μπριγάδες, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει!

MasterChef: Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι έτοιμοι να μοιράσουν λευκές ποδιές!

MasterChef: Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι έτοιμοι να μοιράσουν λευκές ποδιές!

Ο επετειακός 10ος κύκλος του MasterChef φέρνει εκπλήξεις κι ανατροπές, ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, δημιουργικότητα και δοκιμασίες, που αποκαλύπτουν χαρακτήρες.

MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000€, σε έναν κύκλο όπου όλα παίζονται από την αρχή!

