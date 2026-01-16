MasterChef: Τα beauty hacks των κριτών λίγο πριν την πρεμιέρα!

Δείτε το νέο trailer από την πρώτη audition του MasterChef

Λίγο πριν την πρεμιέρα του δέκατου κι επετειακού κύκλου του MasterChef, οι τρεις κριτές είναι πιο έτοιμοι από ποτέ!

Σε μια άκρως χιουμοριστική ανάρτησή τους στα social media, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κι ο Πάνος Ιωαννίδης πόζαραν μαζί φορώντας μάσκες ομορφιάς και eye patches, δείχνοντας πως προετοιμάζονται για την επιστροφή του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Το εν λόγω στιγμιότυπο δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram ο Σωτήρης Κοντιζάς κι έγραψε στη λεζάντα, ενημερώνοντας τους χιλιάδες followers του: «Την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα».

Θυμίζουμε πως ο νέος κύκλος του MasterChef θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, στο Star.

Οι τρεις κορυφαίοι σεφ και κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, παίρνουν θέση για έναν κύκλο-ορόσημο, με υψηλό μαγειρικό επίπεδο, σκληρές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μπριγάδες, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει!

Ο επετειακός 10ος κύκλος του MasterChef φέρνει εκπλήξεις κι ανατροπές, ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, δημιουργικότητα και δοκιμασίες, που αποκαλύπτουν χαρακτήρες.

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000€, σε έναν κύκλο όπου όλα παίζονται από την αρχή!