MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!

Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21.00, στο Star

Το MasterChef επιστρέφει και το νέο trailer δεν αφήνει καμία αμφιβολία: Ο κορυφαίος μαγειρικός διαγωνισμός της χώρας γιορτάζει τη 10η επετειακή του χρονιά και το κάνει με τον πιο δυναμικό τρόπο: επαναφέροντας τις πολυπόθητες auditions!

To MasterChef 10 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου!

To trailer από τις πρώτες οντισιόν προβλήθηκε και πήραμε μία μικρή γεύση από το πρώτο απολαυστικό επεισόδιο!

MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!

Η μεγάλη πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star, και οι τρεις σεφ, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, βρίσκονται ξανά στις θέσεις τους!

Υποδέχονται επίδοξους σεφ που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη, όλοι με ένα κοινό όνειρο: να σταθούν μπροστά στους κριτές και να κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά που θα τους ανοίξει την πόρτα του διαγωνισμού.

Το φετινό σύνθημα, «Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», δεν είναι τυχαίο. Ο 10ος κύκλος υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα πάντα, συνδυάζοντας το υψηλό μαγειρικό επίπεδο με την επιστροφή στα στοιχεία που αγαπήθηκαν όσο τίποτα. Ανατροπές, επικές ατάκες και το κλασικό, αγαπημένο format των οντισιόν έρχονται για να μας θυμίσουν γιατί αυτό το project παραμένει η νούμερο ένα επιλογή μας.

Τα μεγάλα «ναι» πέφτουν βροχή, οι αποφάσεις είναι οριακές και τα σχόλια κοφτερά — με αποκορύφωμα το χιουμοριστικό: «Για τατουάζ, σταθερό χέρι έχεις πάντως!».

Το MasterChef γιορτάζει μια δεκαετία τηλεοπτικής επιτυχίας και υπόσχεται μια σεζόν γεμάτη ανατροπές, έντονα συναισθήματα και φυσικά… πιάτα που θα συζητηθούν.
 

Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF TRAILER
