MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και θα τα αλλάξει όλα!

Το MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επιστρέφει στο Star την Κυριακή 18 Ιανουαρίου με τον 10ο επετειακό κύκλο!

MasterChef 10: Δείτε το trailer από την πρώτη audition!

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια. Και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!

Οι αγαπημένες και ανατρεπτικές auditions επιστρέφουν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

MasterChef 10: Το ζητήσαμε και έγινε! Επιστρέφουν οι auditions!

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, παίρνουν θέση για έναν κύκλο-ορόσημο, με υψηλό μαγειρικό επίπεδο, σκληρές δοκιμασίες, έντονες μονομαχίες και μπριγάδες, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρά!

Ο επετειακός 10ος κύκλος του MasterChef φέρνει εκπλήξεις και ανατροπές, ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ και υπόσχεται ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, δημιουργικότητα και δοκιμασίες, που αποκαλύπτουν χαρακτήρες.

MasterChef 10: Πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Star!

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000€, σε έναν κύκλο όπου όλα παίζονται από την αρχή!

