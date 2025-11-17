Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Media
Οι προβλέψεις της τρέχουσας εβδομάδας από την Άση Μπήλιου
Μια από τις πιο έντονες και απρόβλεπτες εβδομάδες του Νοεμβρίου περιέγραψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, τονίζοντας πως το πλανητικό σκηνικό φέρνει μεγάλες αλλαγές, αποκαλύψεις και ανατροπές για όλα τα ζώδια.

Τρίγωνα Ήλιου – Δία – Κρόνου: Μία ημέρα με ευκαιρίες για τα ζώδια του νερού

Η γνωστή αστρολόγος ξεκίνησε με αισιόδοξα νέα, υπογραμμίζοντας ότι η ημέρα είναι ιδιαίτερα θετική χάρη στο τρίγωνο του Ήλιου με τον Δία και τον Κρόνο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Δεν είναι για όλους 100%,» σημείωσε, εξηγώντας όμως ότι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου ευνοούνται σημαντικά. «Αξιοποιήστε τη μέρα όπως μπορείτε, σε όλα τα επίπεδα.»

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά και παλιές ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια

Από τις 19 έως τις 29 Νοεμβρίου, ο Ερμής επιστρέφει ανάδρομος στο ζώδιο του Σκορπιού, φέρνοντας στην επιφάνεια όσα είχαν μείνει κρυμμένα.

«Ο Ερμής στον Σκορπιό φέρνει μυστικά του παρελθόντος στην επιφάνεια,» είπε η έγκριτη αστρολόγος, προσθέτοντας ότι αυτή η θέση συνδέεται συχνά με οικονομικά αλλά και σεξουαλικά σκάνδαλα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
«Θα έχουμε πολλά να λέμε αυτή και την επόμενη εβδομάδα.»

Νέα Σελήνη στον Σκορπιό – 20 Νοεμβρίου: Ευκαιρίες αλλά και ξαφνικά γεγονότα

Η εβδομάδα κορυφώνεται με τη Νέα Σελήνη στις 20 Νοεμβρίου, η οποία επηρεάζει ήδη από νωρίτερα.

Παρότι η νέα σελήνη σχηματίζει αρκετές θετικές όψεις, υπάρχει μια έντονη αντίθεση με τον Ουρανό, που προμηνύει ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Είναι τα ουρανοκατέβατα που λέμε,» εξήγησε η αστρολόγος, προετοιμάζοντας το κοινό για μια εβδομάδα γεμάτη εκπλήξεις.

Ο Ήλιος μπαίνει στον Τοξότη – Επιτέλους ανάσα για φωτιά και αέρα

Το Σάββατο, ο Ήλιος περνά από τον Σκορπιό στον Τοξότη, φέρνοντας ενέργεια και ανακούφιση στα ζώδια της φωτιάς (Κριούς, Λέοντες, Τοξότες) και του αέρα (Διδύμους, Ζυγούς, Υδροχόους).

«Η κυριαρχία των νερό-ζωδίων δημιούργησε μια… ασφυξία σε φωτιά και αέρα. Τώρα επιτέλους αναπνέετε!» πρόσθεσε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.


