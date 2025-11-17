Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του

Οι 22 φωτογραφίες που συνθέτουν το ημερολόγιο παρουσιάζουν 11 γυναίκες

Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
Το Ημερολόγιο Pirelli 2026, δημιουργία του Νορβηγού φωτογράφου και σκηνοθέτη Sølve Sundsbø, αποκαλύφθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Μέγαρο της Πράγας, στην Τσεχική Δημοκρατία. Η τελευταία έκδοση του “The Cal™”, η 52η κατά σειρά, εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Οι πρωταγωνίστριές του απεικονίζονται ως συμβολικές ενσαρκώσεις των φυσικών στοιχείων – γη, αέρας, φωτιά και νερό – καθώς και πιο άυλων δυνάμεων, όπως η ενέργεια, ο αιθέρας και το φως.

Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
Ο Sundsbø ξεκίνησε τις φωτογραφήσεις τον Απρίλιο στην παραλία Holkham στο Νόρφολκ και στην εξοχή του Έσσεξ για να αιχμαλωτίσει εικόνες της φύσης, προτού συνεχίσει σε στούντιο στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του

Ως ένθερμος λάτρης της τεχνολογίας και πειραματιστής, χρησιμοποίησε γιγαντοοθόνες LED για να αναδημιουργήσει τις φυσικές εικόνες που είχε «συλλέξει» – ηλιοβασιλέματα, σύννεφα, φωτιά, νερό – ως φόντο για τις πρωταγωνίστριες του project του. Κάθε χαρακτήρας ερμήνευσε ένα στοιχείο, συμβάλλοντας στη δημιουργία του πορτρέτου της δίπλα στον φωτογράφο, ο οποίος αιχμαλώτισε τα συναισθήματά τους και τις μοναδικές σωματικότητές τους.

Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
Οι 22 φωτογραφίες που συνθέτουν το Ημερολόγιο παρουσιάζουν 11 γυναίκες από τους χώρους του κινηματογράφου, της μόδας, του αθλητισμού και της μουσικής: τη Σκωτσέζα ηθοποιό Tilda Swinton, τη Βρετανίδα ηθοποιό Gwendoline Christie, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιό FKA twigs, την Ιταλοαμερικανίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη Isabella Rossellini, την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις Venus Williams, τη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο Susie Cave (η οποία είχε εμφανιστεί στις εκδόσεις του 1986 και του 1991), την Ιταλίδα ηθοποιό Luisa Ranieri, το Ρωσικής καταγωγής μοντέλο Irina Shayk, την Κινέζα μοντέλο και ηθοποιό Du Juan (που συμμετείχε στο Ημερολόγιο του 2008), το Τσέχα μοντέλο Eva Herzigová (που συμμετείχε στις εκδόσεις του 1996 και του 1998) και την ηθοποιό από το Πουέρτο Ρίκο Adria Arjona.

