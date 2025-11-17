Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό την επόμενη εβδομάδα - Βίντεο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο στη βορειοδυτκή Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

(κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στα νότια ενώ θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Θα κυριαρχήσουν τα σύννεφα που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνά. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.