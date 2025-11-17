Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας

Προειδοποίηση για επικίνδυνες καταιγίδες από την ΕΜΥ

17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

