Καιρός: Ξεκινά εβδομάδα με βροχές και αφρικανική σκόνη

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό την εβδομάδα που ξεκινά - Βίντεο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Με αυξημένη υγρασία, νοτιάδες έως και 7 μποφόρ και πολλή αφρικανική σκόνη ξεκινά η νέα εβδομάδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του προειδοποιεί πως η αφρικανική σκόνη θα κάνει αισθητή την παρουσία της μέχρι την Παρασκευή, όμως οι συγκεντρώσεις δε θα είναι πολύ μεγάλες.

🎯H ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΔ

✅Μπορεί -όπως γράψαμε και χθές- να μη "χειμωνιάζει" τις επόμενες ημέρες, καθώς επικραατεί νοτιοδυτικό ρευμα στις ανώτερες στάθμες της ατμόσφαιαρας, ωστόσο αυτό το ΝΔ ρεύμα ευνοεί τις βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα .

⚠️Η προσοχή μας το διήμερο… pic.twitter.com/zE1nt7RKi3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τις περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες μέρες προβλέπονται βροχές σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.

«Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24 – 25 Νοεμβρίου», ανέφερε ο κ. Αρναούτογλου.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στα νότια ενώ θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Θα κυριαρχήσουν τα σύννεφα που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνά. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5 στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στις Κυκλάδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.