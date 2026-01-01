Με γλέντι, drones & πυροτεχνήματα η αλλαγή του χρόνου σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη

Πώς γιορτάστηκε η Πρωτοχρονιά

Η αντίστροφη μέτρηση για το 2026 από το κέντρο της Αθήνας / Bίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με φαντασμαγορικό τρόπο, όπως αρμόζει στην περίσταση, εορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου στα δύο χριστουγεννιάτικα χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής.

2026 ευχές από το star.gr για καλή χρονιά!

Παρά το τσουχτερό κρύο, μικροί και μεγάλοι παραβρέθηκαν στο Πεδίον του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση για να υποδεχτούν την έλευση της νέας χρονιάς σε ένα λαμπερό περιβάλλον, παρέα με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε με την οικογένειά του, ενώ η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά και στο έτερο Χωριό.

Πρωτοχρονιά - Πεδίον του Άρεως, Αθήνας

Πρωτοχρονιά στο Πεδίον του Άρεως / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Αμέσως μετά ένα φαντασμαγορικό drone show φώτισε τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Με γλέντι, drones & πυροτεχνήματα η αλλαγή του χρόνου σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη

Πριν και μετά την αλλαγή του έτους, την ατμόσφαιρα και στους δύο χώρους «ζέσταναν» με τις επιτυχίες τους η Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση και η Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του Άρεως.

Πρωτοχρονιά - Φουρέιρα

Το εορταστικό πρόγραμμα και στα δύο πάρκα, με συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά happenings, θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με μουσική, drone show και... αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων. 

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026. 

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής. 

Πρωτοχρονιά

Πυροτεχνήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην αλλαγή του χρόνου / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη) 

Πρωτοχρονιά Αθήνα

Πυροτεχνήματα στην αλλαγή του χρόνου στην Αθήνα

Πρωτοχρονιά με πυροτεχνήματα στο Σύνταγμα

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου. 

Η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό laser show και χιλιάδες κόσμου στον Λευκό Πύργο

Με ένα εντυπωσιακό laser show, με αμέτρητα πυροτεχνήματα και υπό τους ήχους παγκοσμίου φήμης djs, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε το 2025 και υποδέχτηκε το 2026 με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο, που και φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες. 

Από νωρίς το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το παραλιακό μέτωπο «πλημμύρισε» από κόσμο, που αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, απαθανάτισαν τις μοναδικές εικόνες που δημιούργησε το πολυθέαμα φωτός και λέιζερ με τα κινητά τηλέφωνα και τις φωτογραφικές μηχανές. 

Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη

Ο Λευκός Πύργος κάτω από τα πυροτεχνήματα την Πρωτοχρονιά / Φωτογραφίες Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)

Αλλαγή του χρόνου στη Θεσσαλονίκη

Ο Λευκός Πύργος «λούστηκε» στα πρώτα λεπτά του 2026 από εντυπωσιακούς φωτισμούς, χαρίζοντας εικόνες που άρχισαν ήδη να ταξιδεύουν στον ψηφιακό κόσμο των social media. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σχεδίαζε εδώ και καιρό τη δράση «New Year's Eve Thessaloniki/welcome 2026!», επιθυμώντας οι θεατές να χορεύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στους ρυθμούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. 

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν δύο ονόματα παγκόσμιας εμβέλειας, οι Fideles και οι Gheist, με εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά φεστιβάλ και σημεία του κόσμου -από τις Πυραμίδες της Γκίζας μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου, με εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Επίσης, την εκδήλωση πλαισίωσαν μερικοί από τους σημαντικότερους DJs και παραγωγούς με διεθνή καριέρα και παρουσία, όπως οι Ison, Momery, Kiki Botonaki & Dest που «ένωσαν» διαφορετικά ακροατήρια γύρω από έναν κοινό παρονομαστή: τη δύναμη της μουσικής και της εικόνας.

