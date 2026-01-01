Ναύπακτος: Ανατροπή στην υπόθεση των δύο νεκρών αδερφών από πυρκαγιά

Οι πέντε διαθήκες και ο ρόλος της οικιακής βοηθού

Ελλαδα
Πηγή: Live News / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Ανατροπή με τον θάνατο των δύο αδερφών στην Ναύπακτο / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, τραγωδία από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένα αδέλφια, μία 89χρονη γυναίκα και ο 84χρονος αδελφός της. Αν και αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα, πλέον οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ναύπακτος: Βρέθηκαν απανθρακωμένα δύο αδέλφια

Η υπόθεση των δύο θανάτων ανοίγει εκ νέου, καθώς τα νεότερα στοιχεία φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο 84χρονος φέρεται να είχε προκαλέσει τη φωτιά, μη αντέχοντας την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της αδελφής του. Νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι στον οργανισμό του άνδρα εντοπίστηκαν ηρεμιστικά φάρμακα, τα οποία δεν του είχαν συνταγογραφηθεί και δε φαίνεται να λάμβανε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, ενώ η αρχική ιατροδικαστική έκθεση χαρακτηρίστηκε ασαφής. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση εξετάζεται πλέον από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών.

Ναύπακτος: Τι έδειξε το πόρισμα της πυροσβεστικής

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, η έκθεση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε σε υπνοδωμάτιο της μονοκατοικίας όπου διέμεναν τα δύο αδέλφια. Η εστία εντοπίστηκε σε μαξιλάρι και κουβέρτα, ενώ στο σημείο βρέθηκε λιωμένο μπουκάλι οινοπνεύματος και αναπτήρας στο πάτωμα. Τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε με αναπτήρα και ενισχύθηκε με οινόπνευμα, προκαλώντας περιορισμένη αλλά θανατηφόρα πυρκαγιά.

Κατά την αυτοψία, κάηκε ολοσχερώς ένα μαξιλάρι, ενώ μερικώς υπέστησαν ζημιές κουβέρτα, σεντόνι και υποσέντονο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο διαπίστωσαν ότι η μπαλκονόπορτα ήταν κλειστή και υπήρχαν έντονα ίχνη καπνού.

Η 89χρονη, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι, ενώ ο 84χρονος, χωρίς γνωστά κινητικά ζητήματα, εντοπίστηκε καθισμένος στο κρεβάτι του, με σοβαρά εγκαύματα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο κυρίως στα εγκαύματα, χωρίς όμως να καταλήγει ξεκάθαρα σε συμπέρασμα για εγκληματική πράξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και στα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, καθώς επιβεβαιώνεται η παρουσία ηρεμιστικών ουσιών στον οργανισμό του 84χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, δε λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Οι πέντε διαθήκες και ο ρόλος της οικιακής βοηθού

Τα δύο αδέλφια ζούσαν μαζί για τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Ο 84χρονος είχε εργαστεί επί μακρόν στη Γερμανία και είχε αποκτήσει σημαντική περιουσία. Ωστόσο, μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στο περιεχόμενο των διαθηκών όσο και σε πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος. Συγγενής των θυμάτων ανέφερε στο Live News ότι η οικογένεια αγνοούσε ακόμη και την ύπαρξη οικιακής βοηθού. Όπως αποκάλυψε, μία από τις διαθήκες φέρεται να περιλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο.

«Το πρωί της τραγωδίας με κάλεσε η οικιακή βοηθός και μου είπε ότι τους βρήκε καμένους. Δεν ήξερα καν ότι είχαν βοήθεια στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, τα δύο αδέλφια ήταν σε καλή κατάσταση υγείας για την ηλικία τους και δεν είχαν αποκτήσει ποτέ δική τους οικογένεια.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, ενώ κοιμούνταν σε διαφορετικά δωμάτια, βρέθηκαν νεκροί στον ίδιο χώρο, με τη φωτιά να έχει περιορισμένη έκταση. Η υπόθεση πλέον επανεξετάζεται συνολικά από Τριμελή Επιτροπή, με τις Αρχές να προσπαθούν να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
