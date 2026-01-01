Πέντε γεγονότα που περιμένουμε το 2026

Αστροναύτες στη Σελήνη, Μουντιάλ και πολιτικές εξελίξεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 14:13 Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε
01.01.26 , 13:35 Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
01.01.26 , 13:22 Ναύπακτος: Ανατροπή στην υπόθεση των δύο νεκρών αδερφών από πυρκαγιά
01.01.26 , 12:27 Ελβετία: Πάνω από 40 νεκροί και 100 τραυματίες μετά από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 12:15 Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
01.01.26 , 12:04 Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026
01.01.26 , 11:34 Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
01.01.26 , 11:30 Πέντε γεγονότα που περιμένουμε το 2026
01.01.26 , 10:53 smart #5: Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 στη Νορβηγία
01.01.26 , 10:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
01.01.26 , 10:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
01.01.26 , 10:05 Τραγωδία σε θέρετρο της Ελβετίας - Tουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 09:47 Με γλέντι, drones & πυροτεχνήματα η αλλαγή του χρόνου σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη
01.01.26 , 09:35 Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
01.01.26 , 09:32 Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και παγετό - Πού θα χιονίσει
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Alberto Pezzali)
Σημαντικά Γεγονότα Που Περιμένουμε Το 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2026 μετράει μόλις λίγες ώρες, όμως τις επόμενες ημέρες της νέας χρόνιας αναμένονται σημαντικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αστροναύτες γύρω από την Σελήνη

Το 2026 μπορεί να είναι η χρονιά της επιστροφής των αστροναυτών σε τροχιά γύρω από την Σελήνη: η αποστολή Artemis 2 της Nasa και των ιδιωτών εταίρων της όπως η SpaceX έχει αναβληθεί πολλές φορές. Τώρα έχει επαναπρογραμματιστεί για τις αρχές του έτους, το αργότερον για τον Απρίλιο. Θα είναι ένα βήμα κλειδί για την επιστροφή των Αμερικανών στο έδαφος της Σελήνης το συντομότερο δυνατόν η οποία ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Πριν τους προλάβει η Κίνα που θέλει να βάλει πόδι εκεί μέχρι το 2030.

Στην κούρσα αυτή για την Σελήνη, η Κίνα προωθεί τα πιόνια της: η διαστημική αποστολή Chang’e 7 θα ξεκινήσει το 2026 εξερεύνηση του νότιου πόλου του δορυφόρου της Γης, ενώ οι δοκιμές του επανδρωμένου διαστημικού σκάφους Mengzhou συνεχίζονται.

Αλλά στην κούρσα του Διαστήματος έχει πλασαριστεί με μεγάλες φιλοδοξίες και η Ινδία: αφού προσεδάφισε ένα ρομπότ στην Σελήνη το 2023, η ISRO προγραμματίζει να στείλει αστροναύτη σε τροχιά με δικά της μέσα το 2027.

Η Σελήνη έχει εξελιχθεί σε υποχρεωτικό σταθμό πριν από το ταξίδι στον Αρη. Για να εγκατασταθούν εκεί βάσεις αναμετάδοσης, αλλά και για να δοκιμαστούν συνδυασμοί, οχήματα, ενεργειακά σχήματα... και για να μάθουμε να ζούμε στο μακρινό διάστημα.

Ενα ασυνήθιστο Μουντιάλ

48 ομάδες, 104 ματς...σε τρεις χώρες: το Μουντιάλ-2026 θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά και θα είναι ιδιαίτερο, τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι που νίκησε την Γαλλία στον τελικό του Κατάρ.

Η δημοφιλέστερη αθλητική διοργάνωση στον πλανήτη θα αλλάξει τελείως διαστάσεις: θα διαρκέσει έξι σχεδόν εβδομάδες -από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου 2026 - , θα διεξαχθεί σε 16 στάδια εγκατεσπαρμένα σε μια ακτίνα 4.000 χιλιομέτρων. Ωστόσο, τα 11 από τα στάδια αυτά βρίσκονται στο έδαφος των ΗΠΑ που παίρνουν και την μερίδα του λέοντος της διοργάνωσης.

Είναι μια ονειρεμένη ευκαιρία για τον Ντόναλντ Τραμπ για να κάνει το Μουντιάλ βιτρίνα της προεδρίας του και πολιτικό όπλο, την ώρα που χάος επικρατεί στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και των περιοριστικών μέτρων που ακολουθούν την ακραία μεταναστευτική του πολιτική.

Γάζα και εκλογές στο Ισραήλ

Στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές πιέσεις επέτρεψαν τον Οκτώβριο την εφαρμογή κάποιου είδους κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Η εκεχειρία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά εύθραυστη και το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Λωρίδα της Γάζας αφήνει πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, όπως τα επόμενα στάδια αποχώρησης του ισραηλινού στρατού ή η μορφή που θα λάβει η διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Δίνοντας την έγκρισή του για το σχέδιο Τραμπ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη μίας πολυεθνούς δύναμης την οποία, τελικά, δεν επιθυμεί ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς.

Η Χαμάς αρνείται να αφοπλισθεί υπό τους όρους που έχει θέσει η ισραηλινή ηγεσία και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λογαριάζει να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα διεξαχθούν μέχρι τον Νοέμβριο 2026.

Η πλειοψηφία των Ισραηλινών θέλει από τον Νετανιάχου να λογοδοτήσει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ και μία σχετική πλειοψηφία δεν συμφωνεί ότι πρέπει να λάβει προεδρική χάρη την οποία έχει ζητήσει για να ξεφορτωθεί τις κατηγορίες για διαφθορά για τις οποίες είναι υπόδικος.

Καθώς δεν διαθέτει παρά σχετική και εύθραυστη κυβερνητική πλειοψηφία, ο Νετανιάχου προτιμά την ένοπλη σύγκρουση με την Χαμάς στην Γάζα και την Χεζμπολάχ στον Λίβανο για να διατηρήσει την υποστήριξη των ακροδεξιών του κυβερνητικών εταίρων διαιωνίζοντας την αναζήτηση της «καθολικής νίκης» που έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς.

Ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αφού το 2025 σημαδεύτηκε από τη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 θα είναι κρίσιμες για την προεδρία Τραμπ.

Νέοι κυβερνήτες θα εκλεγούν σε 36 πολιτείες, το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ανανεωθεί, καθώς και 35 έδρες από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Το διακύβευμα για τους Ρεπουμπλικανούς είναι η διατήρηση της πλειοψηφίας τους στο Κονγκρέσο.

Οι Δημοκρατικοί πάλι ελπίζουν να πάρουν την πλειοψηφία στην Βουλή και ίσως και στην Γερουσία, αν τα πάνε πολύ καλά.

Η επανάκτηση του Κονγκρέσου θα τους επιτρέψει να φρενάρουν το πρόγραμμα της προεδρίας Τραμπ, ο οποίος θα κλείσει τα 80 του χρόνια το 2026.

Διότι, αν και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα υπάρχει στα ψηφοδέλτια, είναι κοινή παραδοχή ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα έχουν σημασία δημοψηφίσματος για 250 εκατομμύρια Αμερικανούς με θέμα το πρώτο ήμισυ της προεδρικής θητείας.

Το ίδιο το πρόσωπο του Τραμπ θα είναι μείζον θέμα της προεκλογικής εκστρατείας, πίσω από το θέμα του κόστους ζωής και του επίμονου πληθωρισμού.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα χρησιμεύσουν επίσης ως εφαλτήριο για κάποιους επίδοξους υποψήφιους για το χρίσμα των προεδρικών εκλογών του 2028, όταν ο Τραμπ δεν θα είναι υποψήφιος.

Κλίμα: ο κόσμος θα έρθει στα συγκαλά του;

Το έτος 2026 έχει με το μέρος του όλες τις πιθανότητες να σημαδευτεί από ιστορικής κλίμακας υψηλές θερμοκρασίες. Οι 11 τελευταίες χρονιές ήταν οι θερμότερες που έχουν μετρηθεί ποτέ. Οι πιθανότητες κατάρριψης του ρεκόρ του 2024 μέχρι το 2029 είναι 80%, προβλέπει το Βρετανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Οι χώρες του πλανήτη θα αντιδράσουν; Η COP30 στην Βραζιλία έδειξε ότι η διεθνής συνεργασία δεν έχει πεθάνει, παρά το αμερικανικό μποϊκοτάζ και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

«Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά όπου η διεθνής κλιματική διπλωματία θα επανεφευρεθεί», υποστηρίζει η Ρεμπέκα Τίσεν του Climate Action Network. «Οι COP δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά την κορύφωση μίας διεθνούς πολιτικής ατζέντας που έχει μεγάλη ανάγκη να φτάσει σε κάποια συναίνεση».

Πριν από την COP31 τον Νοέμβριο 2026 στην Αντάλια της Τουρκία, θα διαπιστωθεί πόσες θα είναι οι χώρες που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Κολομβίας, τον Απρίλιο στην Σάντα Μάρτα, για την πρώτη διεθνή διάσκεψη για την έξοδο από την χρήση ορυκτών καυσίμων.

Και ο Αλεξάνταρ Ράνκοβιτς του The Common Initiative είναι περίεργος να δει αν οι εξεγέρσεις της Gen Z ανά τον κόσμο θα περιλάβουν και το Κλίμα στην ατζέντα τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
 |
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top