Θα κάνετε το τραπέζι στους φίλους σας; Mαγειρέψτε αυτή τη συνταγή

Θα κάνετε το τραπέζι στους φίλους σας και θέλετε να τους φτιάξετε κάτι ιδιαίτερο που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα;

Μία καλή ιδέα είναι να φτιάξετε την σούπερ παραδοσιακή συνταγή που έδωσε ο Γιώργος Ρήγας στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.

O σεφ ετοίμασε κόκορα κρασάτο με χοντρά μακαρόνια και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Kόκορας κρασάτος με χοντρά μακαρόνια

Υλικά της Συνταγής

• 1 κόκορας

• 100 ml ελαιόλαδο

• 2 μεγάλα κρεμμύδια

• 3 σκελίδες σκόρδο

• 1 καρότο

• 1 κλωνάρι σέλινο

• 2 δαφνόφυλλα

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 400 γρ. ντομάτα κονκασέ

• 250 ml κόκκινο κρασί

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 1 κ.γ. αλάτι

• φρεσκοτριμμένο πιπέρι

• ½ κ.γ. κανέλα

• 1/4 κ.γ. μπαχάρι

• 500 γρ. μακαρόνια χοντρά

• 80 γρ. κεφαλοτύρι ή γραβιέρα για σερβίρισμα



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα κόκορα: Ζέστανε καλά το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα. Ρόδισε τα κομμάτια του κόκορα απ’ όλες τις πλευρές μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Βγάλε τα και άφησέ τα στην άκρη. 2. Σοτάρισμα λαχανικών: Στην ίδια κατσαρόλα ρίξε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλινο. Σόταρε 5-6 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. 3. Πελτές & κρασί: Ρίξε τον πελτέ, ανακάτεψε 1 λεπτό να “ψηθεί” λίγο και σβήσε με το κόκκινο κρασί. Άφησε να εξατμιστεί το αλκοόλ για 2-3 λεπτά. 4. Ντομάτα & μπαχαρικά: Πρόσθεσε την τριμμένη ντομάτα, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι. Ξαναβάλε τον κόκορα στην κατσαρόλα. 5. Μαγείρεμα: Χαμήλωσε τη φωτιά, σκέπασε και άφησε να σιγοβράσει 1,5 – 2 ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να δέσει η σάλτσα. 6. Μακαρόνια: Βράσε τα χοντρά μακαρόνια σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά 1-2 λεπτά λιγότερο. Στράγγισέ τα και πρόσθεσέ τα στη σάλτσα με λίγο από το ζουμί τους. 7. Σερβίρισμα: Ανακάτεψε ελαφρά, σέρβιρε με μπόλικο κεφαλοτύρι ή γραβιέρα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

