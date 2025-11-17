Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;

«Έπρεπε να κάνω έτσι για να κοπούν κάποια ψέματα»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο εξώδικο που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λάκη Λαζόπουλο

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε εμμονικούς ανθρώπους»

Την κίνηση του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 γνωστοποίησε ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος στο τελευταίο επεισόδιο του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, διαβάζοντας στον «αέρα» το εξώδικο. 

Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Δεν απενεργοποιώ τα σχόλια στα social media γιατί θα μου πούνε ότι δεν είμαι δημοκράτης. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν τα διαβάζω. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και το σαββατοκύριακο, οι τηλεοπτικές εκπομπές πάλι ασχολούνταν με εμένα. Τα βλέπω φευγαλέα σε τίτλους και μου τα λέτε καμιά φορά εσείς. 

Λάκης Λαζόπουλος: Διάβασε στο «αέρα» το εξώδικο που του έστειλε ο Λιάγκας

Ο Λαζόπουλος δεν ξέρω τι έχει πει για εμένα. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο. Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος μου κι έπρεπε να κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα. Με τις εμμονές. Όμως εγώ δε βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια από το να ασχολούμαι με την κακία των εμμονικών ανθρώπων, να αξιοποιήσω αυτόν τον χρόνο κάπου αλλού. Το έλεγε κι η Μάργκαρερ Θάτσερ. Είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για εσένα. Δε μπορείς να κάνεις κάτι». 

Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στενοχωρηθείς. Δε σε κάνουν καλύτερο τα αρνητικά σχόλια. Κάποτε μία κριτική ενός ανθρώπου που δεν είχε εμμονή, θα μπορούσε να σε κάνει καλύτερο. Η κακία που εκπέμπεται τα τελευταία χρόνια το μόνο που δε μπορεί να σε κάνει, είναι καλύτερο. Άρα δεν ασχολείσαι. Εγώ πραγματικά σας το λέω, εν τιμή, ούτε βλέπω τι λένε για εμένα, ούτε διαβάζω τι λένε για εμένα. Γύρω γύρω τα πιάνω».

