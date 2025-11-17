Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.  

Ένα εντυπωσιακό παράθυρο - καθρέφτης έρχεται στο Cash or Trash!

Έναν… φτερωτό αρχηγό φέρνει στο Cash Or Trash ο Μίλτος, ο οποίος περίμενε πως και πως να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης για να συναντήσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη. Ο πωλητής με καταγωγή από τη Χαλκίδα εμπιστεύεται απόλυτα την εκτίμηση του Θάνου Λούδου και κρατάει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, που λαμβάνει, προκειμένου να «παίξει», όπως λέει χαρακτηριστικά, με τους αγοραστές. Η Άντα Πανά ενθουσιάζεται κατά την αποκάλυψη του επιβλητικού αντικειμένου του Μίλτου κι από το δωμάτιο των αγοραστών βγαίνουν θετικά «σήματα καπνού». Ο χορός των προσφορών ξεκινάει δυναμικά!

Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!

Η επωνυμία Ζολώτας κάνει συχνά την εμφάνισή της στο Cash Or Trash με διαφορετικά και ξεχωριστά αντικείμενα κάθε φορά. Η Βιβή παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα πολύ ιδιαίτερο σετ κοσμήματος του επώνυμου οίκου, εκπροσωπώντας μια αγαπημένη της φίλη, που το είχε λάβει ως δώρο από την κομψή γιαγιά της. Από το 1895  μέχρι και σήμερα, η κοσμηματοποιία Ζολώτας δημιουργεί μοναδικά αριστουργήματα και ένα από αυτά αποκαλύπτεται στο δωμάτιο των αγοραστών.  

Ένα τραπεζάκι για «βραδιές Μπιρίμπας» κατέφτασε στο Cash or Trash!

Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!

Αγαπημένος σομελιέ του εξωτερικού και μόνιμος κάτοικος Ελσίνκι, ο Χρήστος έκανε το ταξίδι προς την Ελλάδα για δεύτερη φορά, αποκλειστικά και μόνο για να βρεθεί και πάλι στην αγαπημένη του εκπομπή, το Cash or Trash. Ο πωλητής, αφήνοντας για λίγο την επαγγελματική του ιδιότητα, φέρνει ένα άκρως ιδιαίτερο αντικείμενο, που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στο δωμάτιο των αγοραστών. Άραγε, πως θα αξιολογήσουν το αντικείμενο και πόσο υψηλές θα είναι οι προσφορές τους; 

 

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Η Δέσποινα Μοιραράκη για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη για πέμπτη σεζόν στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Στην καθημερινότητά μου κυκλοφορώ άβαφη και με φόρμες»

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash γίνεται... παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Θάνος Μαρίνης: Το πρόβλημα υγείας, ο γάμος, οι γιοι του & το Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο
αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

