Release Athens 2026: Οι Saxon στην πλατεία Νερού

Τη δεκαετία του ‘80, αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής metal

Εξοδος
Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Saxon, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι εμβληματικοί Βρετανοί θα βρεθούν στη σκηνή μαζί με τους headliners Helloween, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά που ενώνει δύο θρύλους του ευρωπαϊκού metal - δημιουργούς ενός ήχου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο είδος. 

 

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με ιστορία που εκτείνεται πάνω από τέσσερις δεκαετίες, οι Saxon παραμένουν ένα από τα πλέον καθοριστικά και επιδραστικά ονόματα του heavy metal. Η θρυλική αυτή βρετανική μπάντα αποτελείται σήμερα από τους Peter “Biff” Byford (φωνητικά), Brian Tatler και Doug Scarratt (κιθάρες), Nibbs Carter (μπάσο) και Nigel Glockler (drums).

Τη δεκαετία του ‘80, αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής metal σκηνής, έχοντας οκτώ άλμπουμ στο UK Top 40 και σημειώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως με δίσκους–ορόσημα όπως τα “Wheels of Steel” (1980), “Strong Arm of the Law” (1980) και “Denim and Leather”, άλμπουμ που πλέον θεωρούνται ακρογωνιαίοι λίθοι του κλασικού heavy metal.

Πενήντα χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, οι Saxon συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι παραμένουν στην κορυφή. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, “Hell, Fire and Damnation” (2024), ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του Metal Hammer στα δέκα κορυφαία metal άλμπουμ της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική τους φλόγα καίει πιο δυνατά από ποτέ.

Το 2024, η μπάντα περιόδευσε μαζί με τους Judas Priest και έκλεισε τη σκηνή του Hellfest παίζοντας μετά τους Metallica — μια θριαμβευτική εμφάνιση που κυκλοφόρησε πρόσφατα επίσημα με τον τίτλο “Eagles Over Hellfest”. Με μια σχεδόν sold-out περιοδεία ήδη στο ενεργητικό τους μέσα στο 2025, οι Saxon συνεχίζουν ασταμάτητα να σηκώνουν ψηλά τη σημαία του heavy metal και ετοιμάζονται να προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

Follow Saxon:

Official Website

Facebook

Instagram

Χ

YouΤube

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 


Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 125€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Helloween, Saxon & more tba (10/7, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/


Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr


Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:


Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.


Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Back to Top