Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους

Τα εκπληκτικά οφέλη που έχουν τα μανταρίνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:52 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τον πιο νόστιμο μεζέ για το μεσημεριανό τραπέζι
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Το Φρούτο που Βοηθά Στην Απώλεια Κιλών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα μανταρίνια είναι το δεύτερο σε μέγεθος καλλιεργούμενο εσπεριδοειδές μετά τα πορτοκάλια. Όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια έχουν πορτοκαλί χρώμα – αν και ορισμένες ποικιλίες μπορεί να έχουν αποχρώσεις του πράσινου ή του κόκκινου. Ωστόσο, είναι λίγο μικρότερα και λιγότερο στρογγυλά και ξεφλουδίζονται ευκολότερα με το χέρι. Επίσης, έχουν και πιο γλυκιά γεύση.

Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Τόσο η σάρκα όσο και η φλούδα είναι εξαιρετικά θρεπτικά. Μπορείτε να απολαύσετε τα μανταρίνια ως σνακ εν κινήσει, να τα συνδυάσετε σε έναν δροσιστικό χυμό ή smoothie ή να τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μια γλυκιά μαρμελάδα ή dressing σαλάτας.

Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους

Εδώ είναι 9 εκπληκτικά οφέλη για την υγεία των μανταρινιών.

Γεμάτο με θρεπτικά συστατικά.

Παρά το μικρό τους μέγεθος σε σύγκριση με άλλα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και τα γκρέιπφρουτ, τα μανταρίνια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και νερό - στην πραγματικότητα, είναι περίπου 85% νερό.

Ακολουθεί το θρεπτικό προφίλ 1 μέτριου (88 γραμμαρίων) μανταρίνι:

Θερμίδες: 47

Υδατάνθρακες: 12 γραμμάρια

Φυτικές ίνες: 2 γραμμάρια

Πρωτεΐνη: 0,7 γρ

Λίπος: 0 γραμμάρια

Βιταμίνη C: 26% της Ημερήσιας Αξίας (ΗΑ)

Βιταμίνη Α: 3% της ΗΑ

Κάλιο: 3% της ΗΑ

Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους

Όπως μπορείτε να δείτε, τα μανταρίνια είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C – της θρεπτικής ουσίας που αναμφισβήτητα βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα οφέλη για την υγεία των μανταρινιών.

Τα μανταρίνια είναι επίσης μια από τις πιο συμπυκνωμένες πηγές βήτα-κρυπτοξανθίνης, ενός αντιοξειδωτικού που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στο σώμα και βρίσκεται πίσω από το πορτοκαλί χρώμα των μανταρινιών και άλλων φρούτων.

Επιπλέον, τα μανταρίνια παρέχουν κάλιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, συγκεκριμένα Β1, Β6 και Β9, ή θειαμίνη, πυριδοξίνη και φυλλικό οξύ.

Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν το σώμα σας εξουδετερώνοντας τις βλαβερές συνέπειες του οξειδωτικού στρες, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση ελεύθερων ριζών. Αυτά τα επιβλαβή μόρια εμπλέκονται στην ανάπτυξη χρόνιων καταστάσεων όπως οι καρδιακές παθήσεις, η αρθρίτιδα και ο καρκίνος.

Τα μανταρίνια - συμπεριλαμβανομένης της φλούδας τους – είναι πλούσιες πηγές αντιοξειδωτικών όπως η βιταμίνη C και η βήτα-κρυπτοξανθίνη και φλαβονοειδή όπως η ναρινγίνη, η εσπεριδίνη, η τανγκερετίνη και η νομπιλετίνη.

Η αντιοξειδωτική ικανότητα της βιταμίνης C είναι γνωστή για τις ευεργετικές της επιδράσεις στην υγεία του δέρματος και της καρδιάς, καθώς και για τις ιδιότητες καταπολέμησης του καρκίνου.

Η έρευνα έχει συνδέσει τα φλαβονοειδή με πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων προστασίας του εγκεφάλου και του μειωμένου κινδύνου χρόνιων παθήσεων.

Ενισχύει την ανοσία

Η βιταμίνη C στα μανταρίνια μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του ανοσοποιητικού σας συστήματος από ιούς και βακτήρια δρώντας στα Τ κύτταρα, έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που προστατεύουν το σώμα σας.

Η έρευνα δείχνει ότι η βιταμίνη επηρεάζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Τ κυττάρων και εμποδίζει τις οδούς που οδηγούν στο θάνατό τους. Επομένως, σας βοηθά να διατηρήσετε ένα υγιές επίπεδο αυτών των κυττάρων για την καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Επιπλέον, η βιταμίνη C ενισχύει τα φαγοκύτταρα –τα κύτταρα του ανοσοποιητικού που καταπίνουν βακτήρια και άλλες επιβλαβείς ενώσεις– και τη μικροβιακή θανάτωση, η οποία επίσης ενισχύει την ανοσολογική σας απόκριση.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της σοβαρότητας των αλλεργικών αντιδράσεων - μια ποιότητα που έχει επίσης αποδοθεί στην εσπεριδίνη και τη ναρινγενίνη, δύο από τα αντιοξειδωτικά που υπάρχουν στη φλούδα του μανταρινιού.

Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους

Μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου

Τα αντιοξειδωτικά στα μανταρίνια, όπως η βιταμίνη C και η νομπιλετίνη, μπορεί να προστατεύουν από χρόνιες εγκεφαλικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια, η νόσος του Alzheimer και η νόσος του Πάρκινσον.

Για παράδειγμα, η έρευνα έχει συνδέσει τον αυξημένο αριθμό ελεύθερων ριζών με την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. Η αντιοξειδωτική ικανότητα της βιταμίνης C μπορεί να προστατεύει από βλάβες στον εγκέφαλο που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες.

Θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος
Η προσθήκη μανταρινιών στη διατροφή σας μπορεί να προάγει το υγιές δέρμα λόγω της επίδρασης της βιταμίνης C στην παραγωγή κολλαγόνου.

Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο σώμα. Δίνει δομή, δύναμη και σταθερότητα στους συνδετικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του δέρματός σας.

Καθώς μεγαλώνετε, η ποσότητα κολλαγόνου στο σώμα σας μειώνεται. Ωστόσο, η βιταμίνη C προάγει τη σύνθεση κολλαγόνου, η οποία βελτιώνει την επούλωση των πληγών και μειώνει τα σημάδια γήρανσης, όπως τις ρυτίδες.

Επιπλέον, οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης C μπορεί να μειώσουν τα σημάδια γήρανσης επιβραδύνοντας τη βλάβη που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες στο δέρμα.

Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους

Φιλικό προς την απώλεια βάρους

Τα μανταρίνια μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους αυξάνοντας την ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών.

Τα εσπεριδοειδή, συμπεριλαμβανομένων των μανταρινιών, παρέχουν αδιάλυτες φυτικές ίνες –το είδος που δεν ζυμώνεται στο έντερο– όπως η κυτταρίνη και η λιγνίνη.

Αυτός ο τύπος φυτικών ινών ενισχύει τα αισθήματα πληρότητας επιβραδύνοντας τη διέλευση της τροφής μέσω του πεπτικού σας συστήματος. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στη ρύθμιση της όρεξής σας, η οποία μπορεί να προάγει την απώλεια βάρους.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών είναι καλύτερα σε θέση να διατηρήσουν το σωματικό τους βάρος ή να αποτρέψουν την επανάκτηση βάρους σε σύγκριση με εκείνους που καταναλώνουν λιγότερες φυτικές ίνες.

Μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς

Τα αντιοξειδωτικά στα μανταρίνια, όπως η βιταμίνη C, η μανταρίνι και η νομπιλετίνη, μπορεί να προάγουν την υγεία της καρδιάς.

Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις μειώνοντας την αρτηριακή πίεση και τη συσσώρευση αιμοπεταλίων, βελτιώνοντας τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και μειώνοντας τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και LDL (κακής) χοληστερόλης στο αίμα.

Μπορεί να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες

Τα αντιοξειδωτικά στα μανταρίνια μπορεί να προσφέρουν ιδιότητες καταπολέμησης του καρκίνου. Η βιταμίνη C μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη και εξάπλωση του όγκου, να προάγει την επούλωση των πληγών μετά από χειρουργική επέμβαση και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας, ενώ παράλληλα μειώνει την τοξικότητά της.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με καρκίνο τείνουν να έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης C και ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για άτομα με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Ωστόσο, η έρευνα σε ανθρώπους εξακολουθεί να είναι ασαφής.

Τα φλαβονοειδή στα εσπεριδοειδή σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του στομάχου, του μαστού, του παχέος εντέρου και του πνεύμονα.

Εύκολη προσθήκη στη διατροφή σας

Παρά το γεγονός ότι είναι λιγότερο δημοφιλή από άλλα εσπεριδοειδή, τα μανταρίνια είναι πολύ ευπροσάρμοστα.

Ακολουθούν μερικές ιδέες που μπορεί να σας βοηθήσουν να προσθέσετε μανταρίνια στη διατροφή σας:

Ξεφλουδίστε και κόψτε τα κομμάτια τους στη μέση και προσθέστε τα στις σαλάτες σας.

Τρίβουμε τις φλούδες και τις προσθέτουμε σε ντρέσινγκ, ποτά ή κοκτέιλ.

Στύψτε τα για έναν χυμό μανταρίνι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά.

Φτιάξτε μια φρέσκια σάλτσα μανταρίνι για να την απολαύσετε με ψάρι ή κοτόπουλο.

Προσθέστε τα σε γιαούρτι ή πουτίγκα chia για ένα θρεπτικό πρωινό ή σνακ.

Τα ολόκληρα, ωμά μανταρίνια δεν χρειάζεται να διατηρηθούν στο ψυγείο. Ωστόσο, εάν θέλετε να τα ξεφλουδίσετε νωρίτερα, φροντίστε να αποθηκεύσετε τα ξεφλουδισμένα μανταρίνια σε ένα δοχείο στο ψυγείο σας.

Πηγή: www.allyou.gr

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top