Continental: Εγκρίσεις ελαστικών για 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Ελαστικά 1ης τοποθέτησης για Mercedes, Hyundai, Porsche και Renault

STAR.GR
Αυτοκινητο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Continental ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία της ως κορυφαίος προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault. Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Porsche Macan (Electric): Επιλογή ανάμεσα σε SportContact 6, CrossContact RX και WinterContact TS 860 S.Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.

Mercedes-Benz GLE & GLS: EcoContact 6 Q για μέγιστη απόδοση και χαμηλό θόρυβο

Hyundai IONIQ 9: PremiumContact C με τεχνολογία ContiSilent για κορυφαία άνεση στο ηλεκτρικό SUV

Η στρατηγική σημασία των νέων συνεργασιών

Οι νέες εγκρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Continental στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν:· τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες,· τη μείωση θορύβου και την ενισχυμένη οδηγική άνεση

 

CONTINENTAL
 |
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
