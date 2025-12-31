Zέτα Δούκα: Αποχαιρετά το 2025 με βουτιές

Tι είχε πει η Ζέτα Δούκα για τη δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη/ βίντεο από Breakfast@Star

Με έναν διαφορετικό τρόπο είπε να αποχαιρετήσει το 2025 η Ζέτα Δούκα και παρόλο τον κακό καιρό που έκανε εκείνη αψήφησε το κρύο και πήγε στην παραλία.Η ηθοποιός η οποία είναι η χειμερινή κολυμβήτρια φορώντας ένα ολόσωμο χρωματιστό μαγιό, βούτηξε στα παγωμένα νερά και απαθανάτισε την υπέροχη αυτή στιγμή.

Η Ζέτα Δούκα το 2021 κατήγγειλε τον Γιώργο Κιμούλη για κακοποίηση/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Ζέτα Δούκα που από το 2021 βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη μετά από καταγγελίες της ίδιας για κακοποίηση, άφησε για λίγο τα άσχημα και μοιράστηκε τη χαρά της με τους followers της στο Instagram.

Η βίντεο με τη βουτιά της σημείωσε πολλά likes και η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ό,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού…Καλή μας χρονιά, με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς».

Η Ζέτα Δούκα η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ΄ αυτές, Η ώρα η καλή, 1 μήνας και κάτι, Λάκης ο γλυκούλης, Οι Βασιλιάδες και Μοντέρνα Οικογένεια, προσέχει ιδιαίτερα την υγεία της καθώς γυμνάζεται σε καθημερινή βάση κάνοντας κυρίως πιλάτες και προσέχει και τη διατροφή της.

Η Ζέτα Δούκα και ο Γιώργος Κιμούλης σε εμφάνισή τους το 2007/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη

Η Ζέτα Δούκα το 2021 είχε προκαλέσει σοκ με τη δήλωσή της στην εκπομπή “Πάμε Δανάη” πως ο Γιώργος Κιμούλης όταν έπαιζαν μαζί στην παράσταση «Closer», στο Θέατρο Αθηνών, την έβρισε και την κλώτσησε μπροστά στα μάτια της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρά.

«Δεν είναι σεξουαλικής φύσεως, και θέλω να το τονίσω, είναι ψυχολογική και λεκτική βία. Ήταν πριν από 13-14 χρόνια σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας με ένα πολύ ωραίο έργο, με σπουδαίο καστ. Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν επικεφαλής του θιάσου, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Συνάντησα μία απίστευτης έντασης ψυχολογική και λεκτική βία εντός και εκτός σκηνής, με εξάρσεις, περιστατικά θυμού, απαξίωσης, ειρωνείας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάνω στη σκηνή έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να προκαλέσει στον άλλον ένα βραχυκύκλωμα για να τα χάσει…» είχε αναφέρει τότε η ηθοποιός.

O Tάσος Ιορδανίδης με τη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR

Τότε ξεκίνησε μία δικαστική διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη να απαντά κάνοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Εντέλει, ο Γιώργος Κιμούλης καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 3.000€ για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, έπειτα από μήνυση της Ζέτας Δούκα, η οποία αφορούσε την υπόθεση της κακοποίησης και της ψευδούς μαρτυρίας ενός τεχνικού θεάτρου στην αστική δίκη που ακολούθησε τις καταγγελίες της Δούκα.



