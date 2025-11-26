Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

«Τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής...»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Ζέτα Δούκα
Τα γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα γιόρτασε η Ζέτα Δούκα. Η οικογένεια και οι φίλοι της ηθοποιού την επισκέφτηκαν στο θέατρο που φιλοξενεί την παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, κάνοντάς της έκπληξη. 

Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα

Με αφορμή τα 52 της χρόνια, μοιράστηκε στο προφίλ της στο Instagram μερικές σκέψεις. Ούσα υγιής κι έχοντας το κουράγιο να συνεχίζει να κυνηγάει τα όνειρά της, δηλώνει ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πορεία της. Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την έκπληξη που της επεφύλασσαν οι οικείοι της.

Η Ζέτα Δούκα στην παράσταση Vaginahood

Η Ζέτα Δούκα στην παράσταση Vaginahood /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Τη Δευτέρα 24/11 είχα τα γενέθλιά μου. Αισίως έκλεισα τα 52, κοινώς τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής αφού έφτασα σε αυτή την ηλικία και είμαι υγιής (περισσότερο από ποτέ ολιστικά) και επιμένω να κυνηγάω τα όνειρά μου σε αυτόν τον απρόβλεπτο κι αλλόκοτο κόσμο. Ήρθαν λοιπόν στο Bar-theater Doors όπου κάθε Δευτερότριτο παίζεται η παράσταση Vaginahood, όλοι όσοι ήθελαν να μου ευχηθούν από κοντά. Οικογένεια και φίλοι- συνεργάτες , νέοι και παλαιότεροι. Όλοι με τεράστια χαμόγελα, μεγάλες αγκαλιές και τις ωραιότερες ευχές του κόσμου. Κάποιοι μου έκαναν έκπληξη (για όσους με γνωρίζουν, δεν τα πάω πολύ καλά με τις εκπλήξεις αλλά επιμένουν κάποιοι να μου κάνουν- βλέπε ΑΝΑΣΑ.) κι άλλοι με είχαν ενημερώσει από νωρίς ότι θα καταφθάσουν με τούρτες (4 στον αριθμό) και κεράκια για να μου τραγουδήσουν εν χορώ μετά το τέλος της παράστασης , γιατί τους είχα δηλώσει ρητά ότι δε θέλω να γίνει επί σκηνής μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων θεατών». 

Ζέτα Δούκα: Οι τρυφερές ευχές στη μητέρα της για τα γενέθλιά της

Ο εορτασμός των φετινών γενεθλίων της χάρισε, όπως εξομολογήθηκε, μια αίσθηση πληρότητας και ευγνωμοσύνης: «Και παρόλο που -πάλι για όσους με γνωρίζουν- με αγχώνει να γιορτάζω και να εργάζομαι παράλληλα γιατί νιώθω ότι δεν κάνω τελικά καλά ούτε το ένα ούτε το άλλο- αυτό που μου άφησαν και φέτος τα γενέθλιά μου είναι η αίσθηση της πληρότητας και της ευγνωμοσύνης που προσφέρει η ειλικρινής αγάπη των ανθρώπων γύρω μου. Αυτών με τους οποίους συμπορεύομαι και συνδημιουργώ σε όλα τα επίπεδα - επαγγελματικό , κοινωνικό και προσωπικό. Κι ευτυχώς είναι αρκετοί, παρόλο που κάθε χρόνο προσθαφαιρούνται κάποιοι. Σημασία έχει πάντα η ποιότητα των σχέσεων, η οποία για να αναδειχθεί χρειάζεται χρόνο και δοκιμασία. Και του χρόνου λοιπόν, έτσι και καλύτερα. Πάμε για ακόμη μια χρονιά γεμάτη παρέες , ήρεμες και δυναμικές στιγμές, επιτυχίες και -λίγες- δυσκολίες, σχέδια εκπληρωμένα και καινούργια, και κυρίως - προϋπόθεση- να έχουμε ειρήνη και αρμονία εξωθεν κι έσωθεν».

Η ανάρτηση της Ζέτας Δούκα
ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ
