Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα

Ξανθιά και κούλα σαν τη μαμά της!

Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το τρυφερό insta story της Ζέτας Δούκα με την κόρη της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Παλαιοχώρα Χανίων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ζέτα Δούκα μαζί με την κόρη της, Θάλεια.

Ζέτα Δούκα: Οι τρυφερές ευχές στη μητέρα της για τα γενέθλιά της

Η ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια υπέροχη παράδοση με την κόρη της κι από το 2018 κι ύστερα φωτογραφίζονται στο ίδιο σημείο με φόντο τη θάλασσα.

Ζέτα Δούκα: Γιόρτασε το Πάσχα χωρίς την κόρη της - Η μακροσκελής ανάρτηση

Από τότε μέχρι σήμερα, η Θάλεια έχει γίνει από μικρό κορίτσι μια όμορφη και γλυκιά δεσποινίδα, ενώ έχει φτάσει τη μητέρα της στο ύψος. Από την άλλη, η Ζέτα Δούκα παρέμεινε αναλλοίωτη στον χρόνο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν τη μεγάλη αδελφή της Θάλειας.

Μαμά και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό! Το γεγονός επίσης ότι είναι και οι δύο ξανθιές, τις κάνει ακόμη πιο ίδιες!

 

Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκας

Η Ζέτα Δούκα έχει αποκτήσει τη μονάκριβη κόρη της από τη σχέση της με τον γυμναστή, Μιχάλη Χατζαντωνά, η οποία κράτησε 10 χρόνια (2013-2023). 

Να σημειώσουμε πως στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι με τον επιτυχημένο συνθέτη και πρώην σύζυγο της Άννας Βίσση, Νίκο Καρβέλα. 

ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ
