Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα

Στην Παλαιοχώρα Χανίων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ζέτα Δούκα μαζί με την κόρη της, Θάλεια.

Η ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια υπέροχη παράδοση με την κόρη της κι από το 2018 κι ύστερα φωτογραφίζονται στο ίδιο σημείο με φόντο τη θάλασσα.

Από τότε μέχρι σήμερα, η Θάλεια έχει γίνει από μικρό κορίτσι μια όμορφη και γλυκιά δεσποινίδα, ενώ έχει φτάσει τη μητέρα της στο ύψος. Από την άλλη, η Ζέτα Δούκα παρέμεινε αναλλοίωτη στον χρόνο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν τη μεγάλη αδελφή της Θάλειας.

Μαμά και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό! Το γεγονός επίσης ότι είναι και οι δύο ξανθιές, τις κάνει ακόμη πιο ίδιες!

Η τρυφερή ανάρτηση της Ζέτας Δούκας

Η Ζέτα Δούκα έχει αποκτήσει τη μονάκριβη κόρη της από τη σχέση της με τον γυμναστή, Μιχάλη Χατζαντωνά, η οποία κράτησε 10 χρόνια (2013-2023).

Να σημειώσουμε πως στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ηθοποιός υπήρξε ζευγάρι με τον επιτυχημένο συνθέτη και πρώην σύζυγο της Άννας Βίσση, Νίκο Καρβέλα.