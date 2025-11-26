Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα

«Το χειρότερο σενάριο είναι να κερδίσει την ασυλία ο Δημήτρης»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας αποτελούνταν από τέσσερις γύρους, με τους παίκτες να χωρίζονται σε δύο τυχαίες τετράδες, από τις οποίες θα προέκυπταν οι δύο χειρότεροι και οι δύο καλύτεροι παίκτες.

Οι τέσσερις χειρότεροι ήταν η Ζωή, η Ναταλία, η Κωνσταντίνα και ο Ανδρέας, οι οποίοι μονομάχησαν μεταξύ τους, . «Περνάμε στον τρίτο γύρο, απ’ όπου θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος για σήμερα», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και αμέσως μετά περιέγραψε τους κανόνες της δοκιμασίας.

Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»

Σε αυτή, οι υποψήφιοι μονομάχοι κάθονταν σε μια κούνια που στριφογύριζε συνεχώς, δοκιμάζοντας την ισορροπία και την αυτοσυγκέντρωσή τους. Στη συνέχεια έπρεπε να περάσουν με προσοχή τη δοκό ισορροπίας, κρατώντας κάθε φορά ένα μικρό τσουβάλι. Με αυτό έριχναν ένα-ένα τα κυβάκια του χρώματός τους, μέχρι να μην μείνει κανένα. Η πίεση ανέβαινε όσο οι κύβοι λιγόστευαν, ενώ η ένταση ανάμεσα στους παίκτες ήταν εμφανής, με καθέναν να έχει τον δικό του άνθρωπο από κάτω να τον στηρίζει.

Η Ναταλία θα παλέψει για την παραμονή της στη Φάρμα

Η Ναταλία θα παλέψει για την παραμονή της στη Φάρμα

«Τέσσερα ήταν τα χρώματα· ένα μοβ κυβάκι έχει μείνει πάνω κι αυτό ανήκει στη Ναταλία», είπε ο παρουσιαστής της Φάρμας, ανακηρύσσοντάς την πρώτη μονομάχο.

Η Ναταλία αποκάλυψε στο cue της το χειρότερο σενάριο για εκείνη, το οποίο και απεύχεται. «Είμαι τελικά εγώ η πρώτη μονομάχος. Θεωρώ ότι ένα από τα χειρότερα σενάρια είναι να κερδίσει την ασυλία ο Δημήτρης. Τι χειρότερο; Θα με βάλει να παίξω με τον Βάγγο. Αν ο Λευτέρης κερδίσει την ασυλία, είμαι σίγουρη ότι θα μου δώσει ως δεύτερο μονομάχο αυτόν που θέλω εγώ, κι έχω καταλήξει ότι θα πάρω ή τον Δημήτρη ή τον Γιώργο. Πιστεύω ότι, στην προκειμένη φάση του παιχνιδιού, αν παίξω με αγόρι, θα έχω πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!

Η συνέχεια προμηνύεται εκρηκτική, καθώς στον επόμενο γύρο συμμετέχουν οι τέσσερις καλύτεροι, και ο καθένας έχει διαφορετικό κίνητρο για να τα δώσει όλα για τη νίκη. Για τον Βάγγο, όμως, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να μονομαχήσει με τη Ναταλία.

Φάρμα: Διψασμένος για τη νίκη ο Βάγγος

Φάρμα: Διψασμένος για τη νίκη ο Βάγγος

Σε δηλώσεις του στην κάμερα, ο 38χρονος ανέφερε: «Τώρα σίγουρα σκέφτομαι την ασυλία ως μονόδρομο, γιατί δεν μπορώ να τους επιτρέψω να με βάλουν να παίξω μαζί με τη Ναταλία».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
