Κληρονομιές, διαθήκες και πολεοδομίες στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Τις τροποποιήσεις στο Κληρονομικό Δίκαιο, πρακτικά για πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια, παρουσιάζουν την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας.

Με τις τροποποιήσεις καθιερώνεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, επιτρέποντας στον διαθέτη να ρυθμίζει εν ζωή τη διανομή της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων άυλων δικαιωμάτων.

Αναθεωρείται το σύστημα ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του αποβιώσαντος, με δυνατότητα εξόφλησης μέσω της κληρονομούμενης περιουσίας και αποφυγή αποποίησης.

Αυξάνεται η νόμιμη μοίρα του επιζώντος συζύγου στο 33,3% και τροποποιούνται οι λόγοι αποκλήρωσης, με έμφαση στην αχαριστία.

Εισάγονται δικλίδες ασφαλείας για τις διαθήκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για ψηφιακή διαθήκη και της απαγόρευσης εκμετάλλευσης ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας.

Πολεοδομίες: Σύνδεση με το Κτηματολόγιο

Μια βασική μεταρρύθμιση που αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες είναι η σύνδεση του Κτηματολογίου με τις Πολεοδομίες που παρουσιάζεται αύριο στο Υπουργικό, ώστε οι δεύτερες να αποτελέσουν πλέον βασικό βραχίονα του πρώτου.

Για τις αλλαγές θα ενημερώσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Δημήτρης Παπαστεργίου. Με αυτές θα δημιουργηθεί μια νέα Γενική Διεύθυνση στο Κτηματολόγιο με ευθύνη της ΥΔΟΜ (Πολεοδομίες). Πιλοτικά το σχέδιο θα εφαρμοστεί από το 2026 και πλήρως από το 2027, ενώ η λογική δεν είναι απλά να «σπάσει το απόστημα» της διαφθοράς, με την αποκέντρωση από τους Δήμους, αλλά να δημιουργηθεί πρακτικά ένα one stop shop σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται και συναίρεση δομών των Πολεοδομιών, με πρόβλεψη για εθελοντική παραμονή του προσωπικού που το επιθυμεί, αλλά η σημαντικότερη τομή θα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού pool για τις πολεοδομικές πράξεις, ώστε αν μια υπηρεσία έχει συμφόρηση, μια άλλη ενδεχομένως και από άλλη γεωγραφική περιοχή, να μπορεί να διεκπεραιώνει την υπόθεση.

