Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο MadWalk 2025 βρέθηκε η Ελληνοαμερικανίδα Evangelia. Φορώντας μαύρη τουαλέτα, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Τζέι Στόλαρ.

Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Evangelia αποκάλυψε τον τρόπο που γνωρίστηκαν με τον σύντροφό της, αλλά και τη συνεργασία τους.

Ακόμα, αποκάλυψε και το όριο που έχουν θέσει μεταξύ τους για τον χρόνο που περνάνε χωριστά. Τον περασμένο Αύγουστο, μοιράστηκε για πρώτη φορά ένα βίντεο από τη στιγμή που ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση γάμου, μαζί με μερικές φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται το δαχτυλίδι του αρραβώνα τους.

Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk

Όπως έγινε γνωστό, η Evangelia θα κυνηγήσει για μία ακόμη χρονιά το όνειρο της, το να συμμετάσχει στον διαγωνισμό της Eurovision. Η φετινή προσπάθεια της παραμένει ένα μυστικό, ενώ η ομάδα της φαίνεται αρκετά αισιόδοξοι με τη φετινή συμμετοχή.

Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk

