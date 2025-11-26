Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σκύλων και γατών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Marián Šicko)
Νέοι Κανόνες Συνθηκών Διαβίωσης Σκύλων Και Γατών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την πρώτη στην ιστορία νομοθετική πράξη της ΕΕ για την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο μεταχείρισης των ζώων αυτών, όταν εκτρέφονται, πωλούνται ή υιοθετούνται στην ΕΕ.

Τα νέα μέτρα θα συμβάλουν, επίσης, στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τόσο προς την ΕΕ όσο και μέσα σε αυτήν. Αφού εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή, η πράξη αυτή:

  • θα διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται ενιαία πρότυπα καλής διαβίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εκτροφή, τη στέγαση και τη φροντίδα σκύλων και γατών σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις
  • θα προωθήσει την υπεύθυνη ιδιοκτησία
  • οι φροντιστές ζώων σε εκτροφεία, καταστήματα πώλησης ή καταφύγια θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ικανότητες για τη φροντίδα σκύλων και γατών, για να αναφέρουμε κάποιες βασικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημείο καμπής για την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, θα έχουμε σαφή και εκτελεστά πρότυπα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα αυτά εκτρέφονται, φιλοξενούνται και πωλούνται στην ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν καλύτερη προστασία των ζώων τους και ισχυρότερη δράση τόσο κατά της ανεύθυνης εκτροφής όσο και κατά του παράνομου εμπορίου στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος. Χαιρετίζω αυτό το ορόσημο και ευχαριστώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν ένα πιο ανθρώπινο, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα για τα ζώα συντροφιάς στην Ευρώπη».

Ο νέος κανονισμός πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 |
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
 |
ΣΚΥΛΟΙ
 |
ΓΑΤΕΣ
 |
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
