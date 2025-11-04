Ποιο τρόφιμο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Οι σπόροι κολοκύθας είναι ένα δημοφιλές σνακ, ειδικά το φθινόπωρο. Και τα οφέλη για την υγεία σας εκτείνονται πέρα ​​από την εποχική γοητεία τους. Η τακτική κατανάλωση σπόρων κολοκύθας προσφέρει μια ποικιλία διατροφικών οφελών, από την υποστήριξη της υγείας της καρδιάς έως τη βελτίωση της πέψης.

Σπόροι κολοκύθας/ φωτογραφία από pexels

Αν είστε περίεργοι για τα οφέλη των σπόρων κολοκύθας, διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε σπόρους κολοκύθας, καθώς και νόστιμους τρόπους για να τους απολαμβάνετε κάθε μέρα.

Μπορούν να προστατεύουν από τη φλεγμονή

Οι σπόροι κολοκύθας περιέχουν ενώσεις που προάγουν την υγεία που ονομάζονται λιγνάνες. Οι λιγνάνες στους σπόρους κολοκύθας μειώνουν τη φλεγμονή και δρουν ως ισχυρά αντιοξειδωτικά, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Αυτές οι ενώσεις μπλοκάρουν επίσης τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τους όγκους, βοηθώντας στην επιβράδυνση της ανάπτυξης του καρκίνου.

Μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς

Οι σπόροι κολοκύθας είναι ένα ευέλικτο σνακ ή προσθήκη γεύματος που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της υγείας της καρδιάς και στην προώθηση ισορροπημένων επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά αλλά είναι πλούσιοι σε φυτικές πρωτεΐνες φιλικές προς την καρδιά. Αν αυτό δεν ήταν αρκετό, το μαγνήσιό τους μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με την American Heart Association.

Μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Αυτοί οι δυνατοί μικροί σπόροι είναι μια καλή πηγή ψευδαργύρου, ο οποίος μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κρυολογήματος. Επιπλέον, η πρωτεΐνη και το μαγνήσιό τους υποστηρίζουν τα επίπεδα ενέργειας και διατηρούν το ανοσοποιητικό σας σύστημα ισχυρό, παρέχοντας μια υγιή πηγή ενέργειας για όλη την οικογένεια.

Μπορούν να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο ήρεμα

Αν ψάχνετε για έναν φυσικό τρόπο για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, μια μικρή χούφτα κολοκυθόσπορους πριν τον ύπνο μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα και να καταπολεμήσετε την ανησυχία. Οι σπόροι κολοκύθας είναι μια εξαιρετική πηγή τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέος που μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή σεροτονίνης, μιας ορμόνης για την καλή αίσθηση και μελατονίνης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της αϋπνίας.

Μπορούν να υποστηρίξουν την ανδρική αναπαραγωγική υγεία

Οι σπόροι κολοκύθας μπορεί να μην τραβούν τα ίδια εποχιακά φώτα της δημοσιότητας με τα lattes μπαχαρικών κολοκύθας. Αλλά ο ψευδάργυρός τους τα καθιστά εξαιρετική επιλογή για την ανδρική αναπαραγωγική υγεία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ψευδάργυρος είναι βασικός παράγοντας στην κινητικότητα του σπέρματος. Ο ψευδάργυρος μπορεί επίσης να υποστηρίξει την υγεία του προστάτη και ακόμη και να ενισχύσει τα επίπεδα τεστοστερόνης.

Μπορούν να αποτρέψουν τη δυσκοιλιότητα

Οι σπόροι κολοκύθας είναι μια καλή πηγή διαιτητικών ινών, οι οποίες συμβάλλουν σε ένα υγιές πεπτικό σύστημα προάγοντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και αποτρέποντας τη δυσκοιλιότητα. Διαθέτουν επίσης μαγνήσιο, το οποίο δρα σαν φυσικό καθαρτικό τραβώντας νερό στην πεπτική οδό για να διατηρεί τα απόβλητα μαλακά. Χαλαρώνει επίσης τους εντερικούς μύες σας για να βοηθήσει τα πράγματα να κινούνται ομαλά.

Διατροφικό προφίλ των σπόρων κολοκύθας

Περίπου 28 γραμμάρια αποφλοιωμένων σπόρων κολοκύθας περιέχουν τα ακόλουθα:

Θερμίδες: 163

Υδατάνθρακες: 4 γρ.

Διαιτητικές ίνες: 2 γρ.

Ολική Ζάχαρη:

Προστιθέμενη Ζάχαρη: 0 γρ.

Πρωτεΐνη: 9 γρ.

Ολικά λιπαρά: 14 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2,4 γρ.

Χοληστερόλη: 0 mg

Νάτριο: 5 mg

Σίδηρος: 2 mg

Μαγνήσιο: 156 mg

Ψευδάργυρος: 2 mg

Οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, με εκπληκτική ποσότητα πρωτεΐνης, υγιές για την καρδιά λίπος και μερικές φυτικές ίνες. Είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε μαγνήσιο, το οποίο υποστηρίζει τη μυϊκή λειτουργία και την υγεία της καρδιάς, και περιέχουν σίδηρο, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα. Η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες αυξάνει επίσης τη δύναμη παραμονής τους, καθιστώντας τους ένα χορταστικό και θρεπτικό σνακ.

Πασπαλίστε τους σε σαλάτες

Οι σπόροι κολοκύθας είναι μια υγιεινή, τραγανή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά επικάλυψη για σαλάτες.

Ανακατέψτε τους σε Smoothies

Προσθέστε σπόρους κολοκύθας στο πρωινό σας smoothie για ενίσχυση πρωτεΐνης, φυτικών ινών και μαγνησίου.

Ρίξτε τους στη σούπα

Είτε πρόκειται για μια σούπα κολοκύθας με μπαχαρικά κολοκύθας είτε για μια σούπα με τραγανό χαλούμι, αυτοί οι έξυπνοι μικροί σπόροι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσθέσετε υφή και να διατηρήσετε τη δύναμη.

Χρησιμοποιήστε τους ως τραγανή επικάλυψη

Οι σπόροι κολοκύθας αποτελούν ένα θρεπτικό, χορταστικό κάλυμμα για το γιαούρτι. Είναι επίσης ένας φανταστικός τρόπος προσθήκης σε πλιγούρι βρώμης.

Ψητοί με μπαχαρικά

Ψήστε κολοκυθόσπορους με τα αγαπημένα σας μπαχαρικά για ένα αλμυρό και τραγανό σνακ. Δοκιμάστε αυτούς τους σπόρους κολοκύθας με αλάτι και ξύδι για μια διασκεδαστική ανατροπή. Ή φτιάξτε μια παρτίδα σπόρους κολοκύθας με όλα τα καρυκεύματα Bagel.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr