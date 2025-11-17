GNTM - Backstage: Ο Νάρκισσος κατηγορεί την ομάδα του για σαμποτάζ!

Το Breakfast@Star τρύπωσε στα backstage του GNTM και κατέγραψε ένα από τα πιο εκρηκτικά και δραματικά παρασκήνια της φετινής σεζόν. Οι διαγωνιζόμενοι, εμφανώς φορτισμένοι μετά τη δύσκολη δοκιμασία ''Red Lights'', απάντησαν στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου. Κάπως έτσι άνοιξε ο «ασκός του Αιόλου» και αποκαλύφθηκαν ίντριγκες, στρατηγικές και κατηγορίες για σαμποτάζ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Μιχαέλα δήλωσε πως, αν είχε τη δυνατότητα να δυσκολέψει κάποιον άντρα παίκτη, θα επέλεγε τον Νάρκισσο, με τον οποίο είναι φίλοι. «Είναι πολύ καλός και θέλω να δείξω ότι είμαι καλύτερη», είπε η Μιχαέλα. Ο αυθορμητισμός της άφησε άφωνους τους συμπαίκτες της.

Μιλώντας στο backstage, ο Ανέστης ήταν ξεκάθαρος: «Θεωρώ ότι η Μιχαέλα του το έδωσε επίτηδες. Είναι φίλη με τον Νάρκισσο και το έκανε για να φανεί ότι τον θεωρεί καλό παίκτη, για να τον ανεβάσει».

Ο Νάρκισσος, από την πλευρά του, όχι μόνο δε θεώρησε ότι ευνοήθηκε, αλλά εξαπέλυσε βολές εναντίον όλης της ομάδας του: «Ο Ανέστης δεν ακολούθησε καμία οδηγία. Ήθελε απλά να με καπελώσει, ήταν σαμποτάζ. Τίποτα δε λειτούργησε σωστά. Η ομάδα δε βοήθησε καθόλου». Ο Ανέστης απάντησε σκληρά: «Θέλω να φύγει. Μοντελικά δεν προσφέρει τίποτα».

Από την άλλη πλευρά, η Ειρήνη, που συχνά κλέβει την παράσταση, βρέθηκε κι εκείνη στο επίκεντρο. Όταν ρωτήθηκε αν έκανε επίτηδες κάποιες κινήσεις για να ξεχωρίσει στο σετ, απάντησε λακωνικά: «Όλο προσχεδιασμένο». Κάποιοι συμφώνησαν, κάποιοι άλλοι την προέτρεψαν να παραδεχτεί το σαμποτάζ: «Με τέτοιο βλέμμα μέσα στην κάμερα; Θα μεγαλώσεις μύτη σαν τον Πινόκιο!».

Η δοκιμασία «Red Lights» της Παρασκευής είχε δύο στάδια:

Χορογραφημένη πασαρέλα σε urban σκηνικό, όπου η επιφάνεια δοκίμαζε κυριολεκτικά τα βήματα των μοντέλων αφού γλιστρούσε πολύ. Φωτογράφιση σε τριάδες, με έναν πρωταγωνιστή και δύο «υποστηρικτές» — στην πράξη, δύο άτομα που πάλευαν να κλέψουν τον φακό.

Εκεί ξεκίνησε ο πραγματικός χαμός: κατηγορίες για σαμποτάζ, στρατηγικές κινήσεις, βλέμματα που πέταγαν σπίθες και συμπεριφορές που αποκάλυψαν συμμαχίες και ρήγματα. Το παιχνίδι μετατράπηκε από modeling challenge σε ψυχολογικό θρίλερ.